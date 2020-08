Mickie James, frustrada tras perder con Natalya en Raw

En el reciente Monday Night Raw, Mickie James volvió a luchar por primera vez en más de un año luego de haber sido sometida a una cirugía de rodilla. Sin embargo, su regreso no fue como hubiera deseado, ya que en una corta lucha contra Natalya, misma que perdió toda la atención cuando Seth Rollins interrumpió durante el encuentro para encarar a Samoa Joe, perdió -inexplicablemente- por un conteo fuera en una maniobra muy común de otros encuentros.

Después del encuentro, Sarah Schreiber logró entrevistar a Mickie James, quien no pudo ocultar su frustración por su derrota

"Me siento fatal, me siento fatal. Y no porque esté lesionada, ya que me siento mejor que nunca. Sabes, he estado fuera durante un año y medio, fuera de la televisión de la WWE. He estado en casa, me he estado rehabilitando, he estado trabajando duro para volver, y no solo para volver, sino para estar mejor que nunca."

"Vuelvo ... y vuelvo con estos metas, y para reclamar quién soy en este negocio, y para realmente construir mi legado, y la primera persona con la que me encuentro es alguien a quien consideraba una hermana, alguien a quien consideraba una líder de vestuario. Una compañera veterana y alguien que ayudó a pasar la antorcha y liderar el futuro, y Lana la tomó completamente por sorpresa y esta obsesión con las redes sociales, y cualquier otra cosa ... que me dejó completamente alucinada."

"No esperaba perder mi primer encuentro, No esperaba volver y tener a alguien a quien consideraba una compañera veterana que actuara como si tuviera 20 años. Mis sobrinas tienen TikTok, tienen 13 ... vamos. Ni siquiera sé qué decir. ni siquiera sé qué decir, estoy muy frustrada, honestamente. Solo tendré que ir a casa, reiniciar, volver a enfocar ..."

Mickie James también acudió a su cuenta de Twitter para expresar lo que siente sobre su derrota en Raw, donde se dio cuenta que ha recibido el apoyo del Universo WWE ante una situación, que muchos consideramos injusto, no por su rival, ni por el corto tiempo (convenientemente corto por motivos de precaución, asumimos), sino por el desarrollo en sí.

I have so much to say about tonight @WWE but it seems I don’t need to! The @WWEUniverse is doing it for me... Ps.. congrats on this dub @NatbyNature also... Did you post that @tiktok_us yet @LanaWWE 👊🏼🥳💋🥂 #MJ2020 #itfactor #wwe #WWERaw #mondaynightmilf #Respect #WelcomeBack https://t.co/hXfjyS6mO1

