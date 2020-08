Jon Jones en negociaciones para subir a peso completo

El lunes por la noche, Jon Jones anunció que dejaría vacante su título de peso semicompleto. Por lo que se espera que la pelea de UFC 253 entre Dominick Reyes y Jan Blachowicz sea ​​por el título vacante de peso semicompleto.

Negociando para ir al peso completo

Ahora Jones ha tuiteado que después de otra conversación con UFC, las cosas están mejorando para él, potencialmente subiendo al peso completo.

Just had a really positive conversation with @Ufc. Sounds like there will be negotiations for my next fight at heavy weight. All good news, the weight gaining process begins. — BONY (@JonnyBones) August 17, 2020

"Acabo de tener una conversación muy positiva con UFC. Parece que habrá negociaciones para mi próxima pelea en el peso pesado. Buenas noticias, comienza el proceso de aumento de peso ".

Increíble, ¿no? Hace solo unas horas que colgó el teléfono con UFC y dijo que renunciaría a su cinturón y que la promoción no le había respondido acerca de mejorar su salario, y ahora una segunda conversación ha producido una potencial negociación.

Es oficialmente #SpeculationSZN para Jones y la idea de él desafiando al campeón de peso completo Stipe Miocic, o quizás una pelea de contendiente # 1 contra el temido golpeador Francis Ngannou. Hemos pasado por esto muchas veces antes con Jones y, de hecho, hemos estado hablando de Jones en el peso completo con anterioridad.

Pase lo que pase, Jones no parece pensar que nadie tocará los récords que hizo como campeón en la cima de la división de las 205 libras.

Was going to challenge a light heavyweight to beat my world championship record but we all know that’s probably not happening in this lifetime. — BONY (@JonnyBones) August 17, 2020

"El primer peso semicompleto en ganar seis campeonatos seguidos pagaré $ 100,000 a la organización benéfica de su agrado que esté esperando. Yo iba a desafiar a un peso semicompleto para batir mi récord de campeonato mundial. Pero todos sabemos que probablemente eso no sucederá en esta vida".

Seriously, I challenge you guys to go out there and be great too. It’s going to be awesome watching with that cheeseburger in my hand — BONY (@JonnyBones) August 17, 2020

"En serio, los desafío a que salgan y sean geniales también. Va a ser increíble verme con esa hamburguesa con queso en la mano".

Jon Jones viene de una semi-controvertida victoria por decisión unánime sobre Dominick Reyes en UFC 247 para defender su cinturón. Desde entonces, muchos se preguntaban qué sería lo próximo de "Bones" y si finalmente ascendería al peso pesado. Expresó interés en una pelea con Francis Ngannou. Pero UFC no quiso pagarle a Jones lo que quería pagar .

Aunque dejó vacante el cinturón, Jones dice que busca ascender al peso completo. Incluso dijo que las negociaciones se llevarán a cabo pronto.

Es interesante ver a Bones ofrecer hasta 100 mil a organizaciones benéficas si algún peso semicompleto puede obtener seis defensas del título. Pero la gran pregunta es si cualquiera puede o no. Últimamente, la división ha mejorado mucho con los retadores.

Quien gane entre Reyes y Blachowicz tendrá que pasar por jugadores como Thiago Santos, Glover Teixeira, Jiri Prochazka entre otros.

Jones tiene el récord de más defensas consecutivas del título en peso semipesado en UFC con ocho seguidas. El presidente de UFC, Dana White, romperá con su estribillo estándar sobre el emparejamiento inmediato para dejar una cosa clara: Jon Jones no tendrá la próxima oportunidad por el título de peso completo.

A pesar de una tormenta de tweets del ex campeón de peso semicompleto que terminó con una predicción de ganar el oro de peso xompleto, White planea mantener el rumbo de los planes para darle a Francis Ngannou la próxima pelea con Stipe Miocic .