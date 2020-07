Nick Aldis critica a WWE respondiendo a Bruce Prichard

Contestando a un insulto de Bruce Prichard, Nick Aldis critica a WWE. El Campeón Mundial de Peso Completo NWA se despacha a gusto con ambos. Esta no es la primera vez pero en realidad el veterano luchador se ha mostrado muchas veces interesado en convertirse en Superestrella. De hecho, a primeros de año reveló que "alquien importante" de la empresa no lo quiere ni ver. Además de comentar además que su oponente de ensueño está en el imperio McMahon.

Todo comenzó cuando Prichard dijo que Aldis no tiene el "it factor"; es decir, que no tiene lo necesario para ser una gran estrella. Cada cual tendrá su opinión al respecto pero por supuesto el monarca no comparte este punto de vista. Por eso decidió hacer esta publicación en Twitter para responder:

Hi @bruceprichard,

Your ignorant comments about me had me at an all-time low, kind of like your Raw ratings. However, there are a few hall-of-famers that seem to have a different opinion. Some of which are even featured below.

PS, I'll be live on @BustedOpenRadio tomorrow AM. pic.twitter.com/Gvkes8mRmU

— Nick Aldis (@RealNickAldis) July 27, 2020