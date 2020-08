Tras Payback 2020, ya se conoce la fecha del siguiente PPV de WWE

Este domingo tendremos nuevo PPV de WWE, Payback 2020, que llegará una semana después de SummerSlam. Y ya sabíamos que esta cita no iba a echar el cierre en el verano de eventos de pago por visión en la compañía McMahon, pues Clash of Champions estaba previsto para el 20 de septiembre, según el calendario original desvelado antes del estallido de la pandemia.

Pero ahora, a través de un reporte de Greg Angel de Spectrum News 13, sabemos que ese Clash of Champions 2020 ya será cosa del otoño.

Just got full contract between WWE and City of Orlando.



Deal extends 78 days until October 31.



WWE is getting a great deal. Paying at least $200K to rent Amway Center.



$12.5K for Sunday events

$10K for Monday/Friday events

$7.5K for any days WWE works inside Amway@MyNews13 https://t.co/gJi8jNT2GW pic.twitter.com/MSDKXSoG87