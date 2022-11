¿Es lucha libre lo que hace Bray Wyatt?

Ha transcurrido ya poco más de un mes desde que Bray Wyatt regresara a WWE y esta Superestrella aún no ve batalla entre las doce cuerdas, protagonizando segmentos no competitivos, con un cabezazo a LA Knight la semana pasada como única interacción física.

Jim Cornette perdió la paciencia un poco antes, porque apenas cuatro días después de Extreme Rules, escenario de retorno de Wyatt, el otrora mánager dejó unas curiosas declaraciones.

«Tal vez a Bray no le gustaban todas las tonterías y todas esas cosas tontas de mier**. O tal vez descubramos que él estaba detrás de todas las estupideces y todas esas cosas tontas que hicieron que se engendrara a los títeres vivientes y a la Firefly Fun House. «Y a Alexa Bliss y su vómito negro y lo que sea que fuera toda la otra mier** que estuviera pasando. La gente lo ama. No sé qué tiene que ver esto con la lucha libre».

► El regreso de Bray Wyatt ya siembra dudas

Durante las últimas semanas, y precisamente a raíz de las palabras de Cornette, puede observarse cierto debate entre la comunidad luchística de internet acerca de si el personaje de Bray Wyatt puede adscribirse a la lucha libre; realmente un resurgimiento del tema, pues tal cuestión ya ha sido planteada en anteriores ocasiones.

De primeras, y ciñéndonos a las estadísticas, el componente «in-ring» de Wyatt es muy escaso. No sólo aún está por estrenarse bajo su nueva etapa, sino que a lo largo de los dos últimos años sólo se ha subido al ring en cuatro ocasiones. Pero con todo, el debate luce vacuo.

Simplemente por figurar como luchador de una empresa luchística, ya tendríamos la respuesta. Y no, aquí no caben objeciones en cuanto a que WWE ofrece «entretenimiento deportivo», porque esto es sólo otra manera de denominar a la lucha libre.

Y asimismo, lo que hace Wyatt sólo supone otra forma de manejar a un luchador. Cosa que no es ni mucho menos nueva. A modo de atracción especial, WCW ya utilizó tal fórmula con Sting, quien sólo disputó cuatro combates en 1997. Compañía que, por cierto, llevó a cabo una buena cantidad de combates cinematográficos, y sin ninguna pandemia que los justificara.

Lógicamente, el estilo importa. Wyatt no tendría cabida en New Japan Pro-Wrestling, producto donde es prioridad lo que sucede sobre el ring. Tampoco en el 99% de «indies», importante motivo (junto al monetario) de que Wyatt no disputara un sólo encuentro sobre estas ligas alternativas tras su despido de WWE.

El punto fuerte de Wyatt está lejos de ser su destreza entre las doce cuerdas, y tanto el gladiador como WWE lo saben. Sin embargo, recordando unas declaraciones recientes de Booker T, McMahonlandia debe buscar el equilibrio y emular lo conseguido con The Undertaker, figura que en ningún momento perdió su aura de competidor, ofreciendo grandes encuentros. El problema, eso sí, es que Wyatt luce más limitado que Taker. Pocos recuerdan un buen combate al uso del «Eater of Worlds».

Survivor Series WarGames tendrá lugar el próximo día 27, y quizás el evento albergue el redebut competitivo de Wyatt. En caso de que allí asistamos a otro segmento, como ocurrió en Crown Jewel, puede que el Universo WWE comience a perder la paciencia cual Jim Cornette y el vacuo debate ya se convierta en una pregunta más legítima: ¿es demasiado complejo el personaje de Bray Wyatt que WWE y el propio Windham Rotunda idean?