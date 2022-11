DDT: «D-Ou Grand Prix 2022» Inicia el torneo

Arrancó el «D-Ou Grand Prix 2022» el magno torneo anual individual de DDT Pro Wrestling, que tuvo su jornada de apertura en el Tokyo Korakuen Hall.

► «D-Ou Grand Prix 2022» Día 0

Kenta Kobashi dirigió la ceremonia de apertura de la competencia, donde todos los participantes fueron presentados a los aficionados. Dijo que estaba ansioso por ver peleas emocionantes que fueran dignas del torneo y pidió a los fanáticos que mostraran su apasionado apoyo a los luchadores.

Correspondió a Rickey Shane Page (RSP) y a Naomi Yoshimura abrir las acciones. RSP puso freno a Yoshimura infringiéndole su primer descalabro. Kobashi declaró hace unos días que Yoshimura es su favorito para ganar, pero en este primer día no se pudo.

MAO cobró venganza de Chris Brooks por su derrota del año pasado. Esta vez, el conteo fuera sorprendió a Brookes para que MAO sumara sus primeros puntos.

Como intermedio de la función, Jun Akiyama y HARASHIMA hicieron valer su experiencia para someter a Yuya Koroku y Takeshi Masada. Los jóvenes se emplearon a fondo, centrando sus ataques sobre Akiyama, pero éste los frenó en seco con el poderío de sus patadas. Un Exploder Suplex sobre Masada puso fin al combate.

Amigos y compañeros de equipo Yuji Hino y Yukio Naya chocaron en el inicio de la competencia. Fue un duelo de poder a poder y Naya se esforzó en mostrar su evolución; pero Hino es uno de los gladiadores más fuertes y con una brutal secuencia de Fuckin’ BOMB y World’s Best German Suplex, se llevó la victoria.

El campeón de DDT, Kazusada Higuchi inició con pie derecho su participación en el torneo. Correspondió a KANON se el rival en este primer día de acciones. KANON intentó buenos movimientos y en un momento dado se mofó de Higuchi. Éste se aplicó a fondo con una gran ofensiva y con un espectacular cierre sumó sus primeras unidades. Higuchi apunta a ganar este torneo, luego del King of DDT y el cinturón principal, para redondear un gran 2022.

En el turno estelar y con una leve lesión en un tobillo, Tetsuya Endo logró un gran triunfo ante Yuki Ueno. Endo ya anunció que va por esta competencia y todos los títulos individuales de DDT, a pesar de su molestia en el tobillo, aunque asegura que poco a poco su desempeño irá mejorando.

Los resultados completos son:

DDT «D-Ou Grand Prix 2022», 01.11.2022

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 411 Espectadores

0. Dark Match ~ Akito Pheromones Subjugation Captain Inauguration Match: Yuki «Sexy» Iino, Danshoku «Dandy» Dino y Koju «Shining Ball” Takeda w/ Yumehito «Fantastic» Imanari vs. Toru Owashi, Makoto Oishi y Kazuki Hirata w/ Akito – finalizó sin decisión.

1. Yusuke Okada, Hideki Okatani y Yuki Ishida vencieron a Shunma Katsumata, Toi Kojima y Kazuma Sumi (9:03) con un Spinebuster de Ishida sobre Sumi.

2. Joey Janela y Yukio Sakaguchi vs. Daisuke Saski y MJ Paul – finalizó sin decisión (7:39).

3. D-Ou Grand Prix – Grupo A: RSP [2] derrotó a Naomi Yoshimura [0] (8:14) con un Modified Chokeslam

4. D-Ou Grand Prix – Grupo B: MAO [2] venció a Chris Brookes [0] (11:23) por Count Out.

5. Jun Akiyama Produce: Jun Akiyama y HARASHIMA derrotaron a Yuya Koroku y Takeshi Masada (11:38) con un Exploider de Akiyama sobre Masada.

6. D-Ou Grand Prix – Grupo B: Yuji Hino [2] venció a Yukio Naya [0] (13:04) con un World’s Best German Suplex.

7. D-Ou Grand Prix – Grupo B: Kazusada Higuchi [2] derrotó a KANON [0] (18:33) con un Brain Claw Slam.

8. D-Ou Grand Prix – Grupo A: Tetsuya Endo [2] venció a Yuki Ueno [0] (15:41) con un Burning Star Press.