Booker T y qué debe emular de Undertaker el nuevo Bray Wyatt

Hasta la aparición de Bray Wyatt, WWE sólo había creado un personaje que de alguna manera lucía más grande que el propio producto: The Undertaker. Y de hecho, el «fracaso» inicial de Wyatt puede explicarse con tal argumento.

Nadie podrá evitar que se compare a Wyatt con The Undertaker, y el secreto de que el «Eater of Worlds» mejore lo visto en los últimos tiempos de su primera etapa pasa por mirarse en el espejo de «The Phenom». Véase, convertir un personaje demasiado cinematográfico en luchístico. O al menos, en todo lo luchístico que sea posible.

Y tal vez Triple H haya tomado nota de lo expuesto de cara a la segunda etapa de Wyatt, quien en su promo de regreso el pasado viernes lució muy «humano» ante el público.

► La humanización de Bray Wyatt

Ante los micrófonos de su más reciente edición del podcast ‘The Hall of Fame‘, Booker T apuntó a tal necesidad de concederle un mayor componente «in-ring» a Wyatt, poniendo el ejemplo de The Undertaker.