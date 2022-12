WWE continúa siendo asunto de Vince McMahon. A pesar de haber retirado de la compañía, continúa siendo el accionista mayoritario, lo cual entendemos que le tiene ocupado una parte de su tiempo. Y no es el único negocio que tiene el antiguo mandamás. También está metido, por ejemplo, en el mundo inmobiliario. Pero dejando todo ello a un lado, ¿y si iniciara una nueva aventura empresarial como podcaster? Entre fans de la lucha libre profesional un show llamado ‘The Vince McMahon Experience» podría ser un enorme éxito.

► ¿Y si Vince McMahon tuviera su podcast?

Siempre nos deleitamos con las historias u opiniones de la actualidad de Kurt Angle, Booker T, Mick Foley, Kevin Nash… ¿qué tanto lo haríamos si «The Chairman» tuviera las suyas, por ejemplo, compartiendo semana a semana lo que Triple H está haciendo con la compañía? No existe otra palabra: ojalá. Lamentablemente, además de que no tenemos ni una sola insinuación de que esto pudiera hacerse realidad, Conrad Thompson cree que es imposible. El reconocido podcaster hablaba de ello en una reciente entrevista con Wrestling Inc.

«No, no hay ninguna posibilidad. Quiero decir, ¿cuál sería su motivación para hacer un podcast? Probablemente se tomó un poco de tiempo libre, y no sé qué está haciendo, pero probablemente esté trabajando para crear algo. Simplemente no puedo imaginar a un tipo que todos conocemos, hemos escuchado que era este gigante adicto al trabajo, ahora simplemente no está haciendo nada”.

¿Os gustaría que Vince McMahon tuviera su podcast? ¿Pensáis que es una posibilidad real?