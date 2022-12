Critican a Triple H por la creatividad de SmackDown

La semana pasada, Fox no emitió Friday Night SmackDown en favor de la Copa Mundial de fútbol que se está sucediendo en esos momentos, lo cual le ha servido a Jim Cornette para criticar a Triple H en un reciente episodio de su podcast, The Jim Cornette Experience. Lo hizo también atendiendo a la creatividad del programa de la marca azul.

► Jim Cornette, Triple H y SmackDown

«Así que Fox no transmitió Smackdown debido a la Copa Mundial de fútbol o lo que sea… Levantaron las manos y dijeron: está bien, ni siquiera lo intentaremos. ¿Quieres escuchar cuáles fueron los combates en SmackDown? No lo miré. Leí el resumen para determinar si debía hacerlo y rápidamente obtuve la respuesta. Pero, ¿te gustaría escuchar cuáles fueron los combates?

«Sheamus luchó contra Sami Zayn, y eso solo podría no haber sido malo. Y The Bloodline realmente ayudó a Sami a ganar esto. Entonces Sami venció a Sheamus. Así que chico, no lo viste venir. Pero no hubo Roman Reigns, no hubo Paul Heyman, porque no era una cadena de televisión y no sacaron todas las armas grandes. Y honestamente pasar dos horas de mi vida viendo a Sheamus versus Sami, meh«.

«Porque el resto del programa, Shayna Baszler contra Emma, ​​una lucha sin título entre Kofi Kingston y Gunther y nuevamente, amo a Gunther, amo ver a Gunther, (pero) ¿contra Kofi Kingston? Y aparentemente, el evento principal, o el combate que pusieron en el lugar del evento principal, fue Escobar contra Ricochet. Ese fue el espectáculo.

«Si yo fuera Tony Khan en este momento, estaría gritando. Estaría gritando, j*didos luchadores imbéciles que he firmado, no pueden juntarse y llevarse bien entre ustedes y dejar de intentar salir de mis contratos el tiempo suficiente para vencer a una empresa que ya ni siquiera es un maldito intento. El evento principal de SmackDown con Escobar y Ricochet, uno de los tres combates de estrellas en un programa de dos horas. Si hubiera hecho eso con Vince McMahon hace 25 años, me habría despedido«.