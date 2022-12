La cultura en la WWE ha cambiado sin Vince McMahon

WWE iba a cambiar sin Vince McMahon, estaba claro. ¿Qué barco no lo hace cuando se va su capitán? Pero también muchos se preguntaban hasta qué punto teniendo en cuenta que todos lo que están ahora manejando la compañía luchística aprendieron de él. Hoy confirmamos que la cultura sí lo ha hecho, según informan nuestros compañeros de Fightful.

► La cultura en WWE sin Vince McMahon

«Si pensabas que el producto WWE era mejor desde que Vince McMahon renunció, parece que hay mucho más que ha mejorado.

«Con WWE entregando números trimestrales sólidos, todo parece seguro para la compañía en un mundo posterior a Vince McMahon. Sin embargo, la moral entre bastidores ha mejorado significativamente. Hablando con miembros del vestuario en los últimos meses, la cultura ha cambiado en función de aquellos que estaban dispuestos a hablar al respecto.

«Casi todos dijeron que ir a trabajar era mucho más divertido y tranquilo en comparación con la era de Vince McMahon, y uno dijo que no hay un miedo perpetuo de ser despedido por cosas que no puedes controlar. Otro señaló que todavía hay algunos talentos que no se están utilizando de manera efectiva, pero que es una gran mejora con respecto a cómo estaban las cosas en el verano. También se destacó la aportación creativa y la capacidad de improvisar más.

«Hubo un gran contraste con el Royal Rumble 2022. Numerosos talentos con los que hablamos recordaron ese punto como casi un mínimo histórico para ellos en la compañía, desde el punto de vista de la satisfacción creativa y el manejo, hasta perder la fe en Vince McMahon como fuerza creativa y líder en algún sentido. En comparación con los últimos meses, todavía hay optimismo sobre el manejo y la creatividad de Triple H, a pesar de que hubo algunos contratiempos».

¿Os gusta lo que está haciendo Triple H en WWE? ¿Echáis de menos a Vince McMahon?