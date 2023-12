Eric Bischoff sobre el arresto de Liv Morgan: «Es una broma»

Desde hace varios meses, Liv Morgan ha permanecido fuera de acción como consecuencia de una lesión persistente en su hombro y no hay una fecha prevista para su regreso, que podría darse durante el próximo año; sin embargo, hace menos de una semana fue el centro de atención debido a que fue arrestada por posesión de marijuana, aunque fue liberada bajo fianza, considerándose de que se trata de un delito menor. También se pudo conocer de que el vapeador que encontraron en su vehículo no pertenecía a ella, y además, no parece que vayan a existir repercusiones para la ex Campeona SmackDown a largo plazo dentro de la compañía.

► Eric Bischoff minimiza el arresto de Liv Morgan

Durante la reciente edición en su podcast 83 Weeks, el miembro del Salón de la Fama WWE Eric Bischoff reveló por qué cree que el reciente arresto de Liv Morgan por posesión de maeijuana es una «broma».

«Sé que la gente que me escucha piensa: ‘Oh, es un conservador incondicional’, lo cual no es en absoluto el caso. Soy muy conservador en algunas cosas, pero socialmente muy liberal en otras. Creo que todo el asunto de la marihuana es una broma. Creo que el hecho de que ella recibió una multa porque había un vaporizador en su auto es una broma. Sólo una broma tonta. No lo entiendo, debe haber habido algo: ese policía debe haber estado teniendo un día realmente malo o tal vez era su primer día en el trabajo. No lo sé, pero eso es una tontería. Me alegro de que no haya odio hacia ella».

Bischoff agregó más tarde que ha visto a personas, incluido él mismo, «hacer muchas más estupideces» como resultado del consumo de alcohol. Añadió que hay cosas más problemáticas en el mundo y que está más «preocupado por la industria farmacéutica».