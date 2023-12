«Tan solo estoy empezando», avisa Lola Vice a WWE

Lola Vice no ha necesitado mucho tiempo para asentarse en NXT como gran promesa de WWE y ganar el torneo Breakout para corroborarlo, acerca de lo cual estuvo hablando recientemente en The Miami Herald. ¡Empezó a luchar en 2022! La expeleadora de MMA no tenía experiencia en la lucha libre profesional antes de firmar su contrato de desarrollo el año pasado.

► Lola Vice avisa a WWE

«Sabía que me enfrentaba a una competidora fuerte (en la final del torneo). Kelani tiene una sólida formación en gimnasia de alto nivel, y yo soy más del estilo de lucha real. Eso es de donde vengo. Así que sabía que iba a ser un desafío, y sé que Lola no le teme a nadie, nunca retrocede, y sabía que iba a poder conseguir la victoria.

«Desde que era una niña, siempre tuve una visión y un sueño para mí. Sabía que nunca iba a terminar con las artes marciales, y cuando empecé a luchar en la jaula, pensé: ‘Esta es una oportunidad para sacar adelante a mi familia, pero también, algún día, espero que la WWE me reconozca’. Cada vez que luchaba, no lo hacía solo por mí misma. Desarrollé una marca, mostré mi carácter en el ring. Les mostraba mi potencial hasta que finalmente recibí esta llamada. Así que ganar este torneo de ascenso significa todo para mí porque demostré que soy la superestrella que sé que puedo ser, y también pude representar a las jóvenes mujeres latinas y a todo Miami. Siempre he sido la luchadora de Miami en la jaula, y ahora soy la nueva estrella en ascenso de Miami para la WWE, y no puedo creerlo. Pero sí puedo creerlo porque mi ética de trabajo siempre prevalece, y el mundo lo verá, y esto es solo el principio.»