Lola Vice: «Seré la mejor de la historia de la WWE»

Lola Vice acaba de ganar el 2023 NXT Women’s Breakout Tournnament para convertirse en la luchadora más prometedora del territorio de desarrollo de WWE. No cabe duda de que este es un gran paso adelante, sobre su talento y cuanto confía la compañía en ella pero la expeleadora de MMA tiene una ambición que va mucho más allá, como expone en The Hall of Fame, el pódcast de Booker T.

► La ambición de Lola Vice

«Hablo de esta manera porque sé que mi ética de trabajo respalda mis palabras. Muchas personas dicen que serán las mejores, pero no ponen el trabajo necesario. Yo lo hago. Estoy segura de que cada vez que entro en el ring, tengo confianza porque me preparo de manera excepcional, más que cualquier otra persona. En este negocio, es fundamental ser confiable, capaz de actuar en todo momento y adaptarse. Creo que he superado todos los obstáculos que la vida ha puesto en mi camino. En realidad, rindo mejor bajo presión, ante las luces más brillantes.

«En las MMA, mi debut profesional se produjo a los 20 años en el Mohegan Sun Arena, en un evento de pago por visión, sin protectores de espinillas, por primera vez en mi vida. Fue un nocaut en el primer asalto. Mi segunda pelea en las MMA tuvo lugar en el Madison Square Garden. Esto es algo que sé: si me preparo a conciencia, rendiré desde el primer momento. Aquí en WWE, la historia no cambia. Cada vez que subo al ring, doy el 100%. Mi ética de trabajo es incansable. Estoy presente todos los días y no he tomado un día libre ni unas vacaciones. Estoy completamente comprometida con esto y tengo la firme convicción de ser la mejor luchadora en la historia de la WWE«.