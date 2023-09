Lola Vice tuvo esta pasada noche su primera lucha individual televisada en NXT. Anteriormente, había disputado un combate de parejas en el show de la marca amarilla, así como distintos tipos de enfrentamiento en NXT Level Up, así como house shows. La joven luchadora apenas está dando sus primeros pasos como Superstar sin tener ninguna experiencia previa en la lucha libre ya que llegó a la compañía desde las MMA, donde estaba haciéndose un nombre como peleadora de Bellator.

► Lola Vice, de las MMA a WWE

Hablando recientemente en Busted Open Radio, la primera mujer cubanoamericana de la historia de WWE explicaba cómo fue su transición de un deporte a otro:

«La gente piensa que porque vengo de un fondo en las artes marciales mixtas, es más fácil hacer la transición a la lucha libre profesional. Eso es falso. Es mucho más difícil tener que aprender a vender que aprender a golpear. Por eso están contratando a tantos jóvenes atletas talentosos, porque pueden enseñarles el camino. En mi caso, he tenido que borrar la psicología anterior y aprender una nueva. La primera vez que recibí un golpe, supe que esta carrera era para mí. Es algo natural para mí, se me da bien, me encanta la actuación. WWE hizo un gran trabajo conmigo el año pasado. Me dieron muchas repeticiones, muchos combates y me enseñaron con los mejores entrenadores del mundo. Sé que no he estado muy activa en las redes sociales o he mantenido un perfil bajo, es porque realmente me he sumergido en esta experiencia, porque quiero ser la mejor superestrella en la historia de esta compañía«.

Cuando le preguntaron cuál ha sido la parte más difícil para ella, Lola comentó: «Principalmente, el entorno. En las MMA, estaba sola con mi equipo y entrenadores. Ahora, soy parte de la mejor compañía del mundo. Es como soltar el control y permitir que otros se hagan cargo de mi carrera, de mi nombre y mi marca. Las promos, me encantan, hablo un poco de Spanglish, y eso soy yo. Me di cuenta de que después de mis peleas, podía dar promos en la jaula frente a miles de personas sin pensarlo. Todo eso me viene naturalmente. Es más el entorno y tener que adaptarme a una vida y una compañía diferentes, y ser más femenina. En las MMA, nunca podía tener mis uñas así, mis pestañas hechas, mi cabello arreglado todo el tiempo. Así es como funciona este negocio, y tengo que adaptarme a esta vida y ser lo mejor que pueda».