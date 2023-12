Sólo tienen que echar un vistazo al cartel provisional de NXT New Year’s Evil para darse cuenta de que los talentos europeos son hoy día lo mejor de las principales empresas luchísticas del mundo.

Dentro de New Japan Pro-Wrestling, una vez se consuma la marcha de Will Ospreay a AEW (aunque no definitiva, pues parece que podrá luchar ocasionalmente en la casa nipona), surge el nombre de Zack Sabre Jr.

Y de cara a 2024, el actual Campeón Mundial Televisivo NJPW debería posicionarse como el nuevo «top gaijin». O eso espera Sabre, recordando sus palabras el pasado verano.

«Lo que New Japan necesita lleva mirándola a la cara durante siete años. Rechacé contratos con todas las grandes compañías americanas. He dedicado toda mi vida adulta a la lucha libre japonesa. Quieres hablar de dedicación, ¿detrás de quién debería ponerse esta compañía? Ni siquiera estoy en el maldito afiche de esta gira. Eso cambiará cuando gane. Ahora mismo, estoy recordando a cada uno de ustedes por qué soy uno de los mejores luchadores del mundo. Cuando gane el G1 Climax, demostraré por qué soy el mejor luchador del mundo».

► Las cuentas pendientes de ZSJ

Desconocemos cuándo concluye el actual contrato de Zack Sabre Jr. (aunque se dice que la mayoría son anuales, no es así con el de Ospreay, como ya señalamos), pero «The Submission Master» lanza aviso a navegante durante su última entrevista con Tokyo Sports.

«Para los luchadores extranjeros, dejar sus hogares es el mayor problema. Nunca lo ha sido para mí. Japón lleva 12 años siendo mi casa, estoy centrado únicamente en alcanzar la cima del puroresu. Este año hice que el título de televisión fuese algo especial. En 2024, haré que ZSJ sea especial. «No he ganado el G1 Climax, no he ganado el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP y no he estelarizado el Tokyo Dome. Esa es mi meta. Junto con vencer a [Kazuchika] Okada y [Bryan] Danielson el mismo año».