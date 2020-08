Eric Bischoff: "Desde John Cena no ha habido una nueva estrella en la lucha libre"

La necesidad de WWE por hallar un gran taquillero y sobre todo elevador de ratings se hace evidente cada año que pasa, tras la parece que definitiva conversión de John Cena a actor.

"The Champ" apareció por última vez sobre las pantallas de McMahonlandia en WrestleMania 36, y de nuevo (con permiso de The Undertaker), volvió a robarse las miradas, pues aquel "Firefly Fun House" lució cual tributo a su carrera, haciendo pensar a muchos en un retiro, o cuanto menos, una próxima implicación de incierto horizonte.

Y, suele ocurrir, la ausencia provoca que se valore más a una figura de la talla de Cena, cuya carrera fue considerada por Booker T el pasado mes como la mejor de la historia.

Una valoración que no sabemos si comparte Eric Bischoff, quien, no obstante, durante el más reciente episodio de su podcast '83 Weeks', explicó por qué Cena pertenece una privilegiada especie en peligro de extinción.

«No ha habido un personaje que haya sido tan popular como John Cena desde 2002. ¿Cuándo fue la última vez que alguien ha sido tan popular? Y cuando digo popular, no me refiero a que la gente haga mucho ruido y coree tu nombre, ni a tener a 20 o 30 personas esperándote fuera donde saben que tienes aparcado el choque para hacerse una foto contigo y colgarla en redes sociales. Eso no es ser popular, eso es ser entretenido. Hay una diferencia. Que la gente te reconozca en la arena y quiera tu autógrafo es ser divertido, pero no necesariamente significa que seas popular.

«Cuando eres popular es cuando marcas la diferencia. Cuando eres popular, es cuando tus camisetas, tu mercancía, se venden en los eventos, y llegan a todo el mundo, a todos los sitios. Cuando eres popular y estás en televisión, es cuando tus segmentos, o las veces que sales en televisión, siempre ensombreces a la mayoría del resto de talentos del cartel. En ese momento es cuando empiezas a crecer. Cuando eres popular puedes estelarizar un PPV cuatro, cinco o seis veces al año, durante el transcurso de cuatro, cinco, seis o siete años. Y no hemos visto eso desde 2002. Amigos, llevamos 18 malditos años sin tener a nadie que sea una verdadera estrella».