El año pasado, Booker T llamó la atención de bastantes seguidores con ciertas declaraciones realizadas acerca de John Cena.

«Lo diré ahora mismo: no me importa lo que diga John Cena. Puede decir lo que quiera, pero sus días se han acabado. Quiero decir: "¿Mi momento es ahora?". Tu tiempo se ha acabado. Se acabó, hombre [...]»

Pero al igual que Chris Jericho, a menudo con Booker T uno no debe tomar demasiado en serio sus palabras, ya que suelen moverse entre la delgada línea que separa "kayfabe" de realidad. El "WWE Hall of Famer" es buen amigo de Cena desde los tiempos de la "Ruthless Aggression Era", y su opinión sobre "The Champ" está lejos de resultar negativa.

Así, poco sorprende que bajo reciente edición de 'After The Bell', Booker T puso por las nubes la trayectoria del 16 veces campeón mundial, de quien se considera uno de sus mentores.

«Cada vez que Cena y yo hemos cruzado nuestros caminos, no me dice hola, sino "¿Qué pasa Book?" Es nuestro código, porque intenté por todos los medios enseñarle a Cena el arte de Shakespeare cuando trabajamos, y me aseguré de que le transmitía cada pizca de conocimiento que aprendí. Nadie asimiló esos conocimientos mejor que John. Este tipo tiene un repertorio de movimientos limitado, pero es un tipo que ha tomado ese repertorio y lo ha convertido en la mejor carrera de la historia de la industria. Esto no es una pulla hacia alguien ni nada parecido.

«Puedes tener muy muy poco y sacar mucho partido de ello, eso es lo que ha hecho John Cena. Muchos tipos no entienden esto. Lo desechan si no lo entienden, porque no los han enseñado, pero John se sentó bajo el árbol de la sabiduría. Él se aseguró de absorber cada pizca de conocimiento. Ojalá los tipos jóvenes que están ahí fuera tuvieran el mismo enfoque al respecto».