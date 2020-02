Adam Cole estará presente en NXT TakeOver Portland, estelarizando el evento con un espectacular combate ante una Superestrella que también sabe lo que es tener en sus manos el preciado tesoro de NXT, Tommaso Ciampa, un hombre sin miedos y sin nada que perder.

ViBe & Wrestling ha tenido el placer de platicar con el Campeón NXT. En esta entrevista, Cole habló sobre el difícil compromiso que representa esta contienda titular, que podrás ver en vivo a través de WWE Network.

► Adam Cole: «La Undisputed ERA, orgullosa de ser parte de NXT»

Durante la entrevista con Adam Cole podrás ver cómo el Campeón se siente confiado de lo que está haciendo. El trabajo bien hecho le está acercando al récord de Finn Balor como campeón más longevo en NXT y además confiesa que Undisputed ERA está muy feliz en la marca oro y negra de WWE.

— ¿Cuál es tu mentalidad ante el combate del domingo en el que sabes que te enfrentas a un hombre que no tiene nada que perder?

«Esta situación ha sido una de las más difíciles para mí. No todos lo saben pero conozco a Ciampa desde antes de entrar en NXT, desde hace unos 10 años. Y ya era peligroso entonces y ahora lo es mucho más, y lo último que voy a hacer es cometer el error de no estar preparado porque él es el tipo de hombre que ha ganado el Campeonato NXT y lo ha tenido que dejar vacante por una cirugía en el cuello y sabiendo las ganas que tiene de volver a ser campeón…

«Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera y muy cerca de convertirme en el Campeón NXT más longevo y no quiero que Tommaso Ciampa acabe con eso. Si tantas ganas tiene de volver a ser Campeón NXT le digo que voy a hacer lo imposible para mantener el título. Sé perfectamente lo que me espera».

— Ahora que NXT ha dejado de ser una marca de desarrollo después de lo que pasó en Survivor Series 2019 y el Royal Rumble, ¿cuál es tu siguiente objetivo, seguir en NXT o llegar a Raw o SmackDown?

«Voy a ser a ser totalmente honesto, y sé que puedo hablar también por el resto de Undisputed ERA, porque estamos muy orgullosos de ser parte de NXT y hace mucho tiempo que pensamos que no es una marca de desarrollo sino la tercera marca de WWE.

«Y, como dices, ahora que estamos en USA Network y después de la gran victoria de Survivor Series, creo que algún día llegaré a Raw o SmackDown. Pero no tengo prisa, estoy muy muy feliz en NXT, amo a NXT y no quiero irme bajo ningún concepto; estoy feliz donde estoy y me siento parte del crecimiento de la marca y es el sitio en el que me quiero quedar».

— Todos saben lo que te cambia la vida al firmar con WWE. Pero, ¿cómo te cambió cuando te convertiste en Campeón NXT?

«Para mí… bueno ya sabes que llevo algo de tiempo en NXT y que la gente sabe quién es Adam Cole y quiénes son Undisputed ERA. Pero llegar a ser Campeón de NXT fue un paso muy grande. Fuera del ring, en cuanto a la gente, creo que mucha más gente comenzó a saber quién soy y se hicieron fans míos. Es normal, porque cuando tienes el título de NXT es algo que atrae la atención, así que los fans y el mundo del deporte de entretenimiento comenzó a prestarme más atención.

«Con respecto al plano personal, fue momento de ser agradecido y de pensar en lo difícil que fue llegar hasta aquí para convertirme en campeón. La presión que tuve fue mucha más, porque cuando eres la persona que tiene que liderar la nave es una presión añadida. Es una presión diaria pero ahora mucho más. No es una cama de rosas pero estoy agradecido porque sé por lo que he pasado y fue difícil poder llegar a decir que soy el Campeón NXT. Fue un momento de mucho orgullo, estoy agradecido y aunque tengo mucha más presión no lo cambiaría por nada en el mundo y estoy muy feliz».

— Full Sail ha sido la casa de NXT desde el comienzo. ¿Verías con buenos ojos comenzar a grabar los programas semanales desde diferentes arenas?

«Totalmente. Creo que estaría muy bien. Creo que al principio era importante hacer el show en directo desde Full Sail porque era una manera muy grande de dar las gracias a esos fans que estuvieron allí desde el principio, pues son quienes convirtieron a NXT en lo que es hoy en día, en lo que ves cuando te conectas a WWE Network y piensas que éste es el mejor show de lucha que jamás has visto.

«Ellos han estado en este viaje con nosotros y han sido una parte muy importante, así que cuando dijeron que estaríamos haciendo NXT en vivo en la noche de los miércoles no había un sitio mejor que Full Sail, porque ellos son los que han hecho esto posible. Estoy muy feliz de que estemos allí, pero quien sabe si algún día NXT se convertirá en un espectáculo que vaya de ciudad en ciudad, eso sería muy emocionante para la marca».

► «Mi remate favorito es el Stunner»

El resto de la entrevista con Adam Cole pudo seguirse en directo en Twitter a través de la única cuenta en español que hace un seguimiento completo y diario de NXT, @WWENXTSpain y durante la misma nos dejó varias perlas como por ejemplo sobre su remate favorito:

O sobre lo que supuso para él el regreso de Edge a los cuadriláteros:

.@AdamColePro :”Tuve la suerte de estar en el estadio cuando regresó @EdgeRatedR y como fan fue uno de mis momentos favoritos de la historia, me encantaría enfrentarme a él” #WWENXT pic.twitter.com/gfoTldwGkW — WWE NXT_es (@WWENXTSpain) February 13, 2020

Otro de los momentos destacados de la entrevista con Adam Cole fue cuando le preguntaron por el récord de Finn Balor como campeón más longevo de la marca, a lo que Cole respondió:

«Si venzo a Tommaso Ciampa en NXT TakeOver: Portland y me convierto en el campeón más longevo de NXT será todo un acontecimiento, porque Finn Balor, que tiene el récord actual, es una gran Superestrella».

