Han sido una locura total todas las reacciones que provocó el reciente regreso de Edge a WWE. Cuando sonó el «¡You think you know me!» la fanaticada se volvió completamente loca, lo mismo que suponemos que ocurrió dentro de la empresa cuando descubrieron la noticia. Nueve años estuvimos esperando que «The Rated-R Superstar» volviera a los encordados. Nueve años en los que pasaron muchas, muchas cosas. En los que nos dio tiempo incluso a asumir que nunca más veríamos a la leyenda canadiense luchar nuevamente.

Años en los que su mejor amigo tuvo la oportunidad de triunfar por su cuenta. No podemos afirmar que Christian vivió por sí mismo mejores tiempos de los que vivió cuando ambos formaban equipo, pero no cabe duda de que tuvo una etapa de bastante éxito, empezando porque se coronó en dos ocasiones Campeón Mundial de Peso Completo. Aunque finalmente acabó pesando más la nula intención de Vince McMahon de seguir impulsándolo y en 2014 tomó la decisión de retirarse. Y por lo que sabemos no tiene previsto tener nuevos combates.

► Christian reacciona al regreso de Edge

Puede que sí, puede que no, quizá le entren ganas al ver a su mejor amigo luchando una vez más. De momento, lo que sí podemos confirmar es que está encantado de que esto sea así. Él mismo lo demostró anoche en WWE Backstage, programa de FOX donde es una de las caras habituales. Y además de estar feliz por su regreso, comentó también lo siguiente sobre Edge:

«WWE es una creadora de momentos, momentos que perduran en el tiempo. Edge tuvo que retirarse debido a su lesión en el cuello. Fue un momento inolvidable. Esto (su regreso) es mucho más que eso. Ha vuelto de una grave lesión después de nueve años. Y lo hizo en el mismo nivel en el que estaba antes de retirarse. Es una locura. Cuando hablé con él después, en plan: ‘¿Cómo te sentiste ahí afuera?’, me dijo: ‘Estaba realmente nervioso’. Eso te pone en perspectiva lo grande que este momento era para él, para todo el Universo WWE. Es como…¿qué más puedo decir? Fue enorme».

► Christian en WWE Backstage

El miembro del Salón de la Fama también hizo declaraciones acerca de otras cuestiones.

"I think she's gonna try and main event @WrestleMania for the second year in a row." – @Christian4Peeps on what's next for @BeckyLynchWWE #WWEBackstage pic.twitter.com/sGO3LVEUEJ — WWE on FOX (@WWEonFOX) January 29, 2020

«‘Creo que va a estelarizar WrestleMania por segundo año consecutivo’. Christian sobre qué sigue para Becky Lynch».

"@BrockLesnar is one of the VERY BEST to ever do this." – @Christian4Peeps on The Beast's performance at the #RoyalRumble#WWEBackstage pic.twitter.com/ZPE3lhgfQE — WWE on FOX (@WWEonFOX) January 29, 2020

«‘Brock Lesnar es uno de los MEJORES DE SIEMPRE’. Christian acerca de la actuación de ‘La Bestia Encarnada’ en Royal Rumble».

Incluso tuvo tiempo de hacer una imitación de la estrella cinematográfica Will Smith.