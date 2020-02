► Un coctel es bautizado en honor a Dolph Ziggler

El viernes pasado en SmackDown, WWE nos mostró a Dolph Ziggler, quien apareció junto a Mandy Rose, colándose en la cita que ella tenía previamente pactada con Otis. Ella se sorprendió, pero no hizo nada cuando el rubio se sentó en la otra silla, aunque estuviera esperando por otra persona, y el resultado fue una persona que se marchó triste, otra que buscará desquitarse en nombre de su compañero, y Ziggler, quien pareció disfrutar la velada.

Parece que ha sido un fin de semana bastante ocupado para el «Show Off», ya que Dolph Ziggler ha podido participar en algunas actividades interesantes, como las de este sábado por la noche, cuando el equipo de la NHL, Los Arizona Coyotes, le dieron la bienvenida a Dolph Ziggler a su juego contra los Washington Capitals.

El equipo de la NHL también nombró una bebida en honor del Show Off. Este nuevo brebaje se llama «Dolph Punch».

Coming to tonight’s @ArizonaCoyotes game? Try our cocktail for tonight’s theme night. DOLPH PUNCH👊🏼 Available at all liquor stands.

Named after tonight’s guest @HEELZiggler 🙌🏼 pic.twitter.com/NzyLioo2wS

— Gila River Arena (@GilaRiverArena) February 16, 2020