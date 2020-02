Killer Kross insinuó el viernes pasado que iba a aparecer en SmackDown con Scarlett Bordeaux. Hubo todo tipo de especulaciones aceca de cómo podrían debutar en la marca azul de WWE, pero finalmente ninguno de los dos formó parte del show. Aún así, se espera con muchas ganas lo que van a hacer ambos en esta nueva aventura, tanto si la empiezan juntos como si la empiezan por separado.

Pero por ahora solo podemos especular con sus siguientes pasos, con sus primeros pasos en el imperio McMahon. Y esto mismo lo que vamos a hacer ahora con el luchador. Esto después de haber hablado de rivales que podría tener.

► Formas de que Killer Kross debute en WWE

NXT TakeOver

Esta tarde-noche o noche, dependiendo de dónde lo estén viendo, se celebra NXT TakeOver: Portland, un nuevo especial de la marca amarilla que podría ser el escenario perfecto para que Kross debute. No concretamos a qué edición nos referimos en el título de esta sección porque también podría darse que hoy apareciera entre la fanaticada como suelen hacer las nuevas contrataciones importantes para debutar en NXT TakeOver: Tampa el 4 de abril.

Entendemos que Kross pasará primero por el show de los miércoles antes de alcanzar cotas mayores. Y nada mejor que uno de sus especiales para debutar. Obviamente, no va a tener un combate de buenas a primeras en una velada de este tipo, pero sí podría aparecer en algún momento de la misma para atacar a uno de sus protagonistas o para encararse con él, como hizo WALTER con Pete Dunne. El austríaco demostró desde un primer momento que llegaba para hacerse con la bandera. Kross podría hacer lo mismo, encarándose con Adam Cole, Tommaso Ciampa, Keith Lee…

WrestleMania 36

Todas las Superestrellas quieren tener un hueco en «La Vitrina de los Inmortales» y sería un tremendo impulso para Kross debutar en la próxima edición. Debemos tener en cuenta que no estamos hablando de AJ Styles, por lo que quizá no debamos esperar tanto bombo de este luchador.

No obstante, podríamos estar equivocados y que en la empresa sí que vean tanto potencial en él como para empujarlo hacia la cima desde un primer momento.

En el magno evento también podría aparecer para atacar a alguien; no obstante, eso no es lo habitual, eso no suele ocurrir en el PPV más importante del año. Por lo tanto, podría entrar como participante sorpresa en algún combate. Quizá en la campal en honor de André el Gigante, quizá si John Cena lanza uno de sus afamados retos abiertos… No sería convertirse en Campeón Universal, ni mucho menos, pero sería un gran paso adelante para Kross.

Raw después de WrestleMania 36

Y si bajamos un escalón respecto a la anterior opción, pero manteniendo que Kross irá directo a las marcas principales, podría ser una de las muchas sorpresas en el Raw del 6 de abril, el programa de la marca roja del día después del WM. En el mismo sí que podría atacar a otra superestrella para comenzar inmediatamente una rivalidad, alguien incluso que tenga un campeonato ganado la noche anterior en el mayor show de todos. ¿Imaginan que Aleister Black vence a Andrade el 5 de abril y se encuentra con Kross la noche siguiente?

Del mismo modo, no queremos olvidarnos del SmackDown después de WrestleMania o del NXT después del TakOver de esta noche. Todos son buenos momentos para hacer un debut; aunque obviamente ninguno a la altura del Raw justo después del magno evento. Pero lo más probable, como hemos dicho, es que comience trabajando en la marca amarilla, por lo que es ahí donde esperamos que haga su primera gran aparición.