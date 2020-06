Estamos a tan solo unas horas de que WWE presente el PPV Backlash 2020, el cual contará con un cartel bastante completo. Del mismo se destaca el hecho de que el señor Vince McMahon tomó la decisión de anunciar la revancha entre Edge y Randy Orton de su lucha en WrestleMania 36, como el combate de lucha libre más grande de todos los tiempos.

► Saca lágrimas: Emotivo mensaje de Edge previo a un gran desafío

El veterano Edge ha tratado de restarle importancia a la descripción que recibe su lucha, sin embargo, a horas de que sea emitida —pues fue grabada el 7 de junio—, dejó un tremendo mensaje que te pondrá la piel de gallina desde su cuenta oficial de Instagram.

"Este fue un mes muy lleno de presión. Presión que yo mismo me puse. Para poder luchar. Para demostrarme a mí mismo que aún podía luchar al nivel que quiero y espero. Para darle a nuestra base de fans algo para disfrutar y para hablar. Para darles la misma sensación que yo sentí cuando veía las luchas de Bret Hart. Esa es una gran tarea. Este es mi primer combate de lucha libre pura en 9 años y medio.

"Después de tener otra cirugía de fusión en mi cuello y otra cirugía de fusión en mi mano derecha, mi mano 'buena'. A los 46 años. Ser programado y anunciado como parte del mejor combate de lucha libre de la historia. Durante una pandemia. Con audiencia limitada. Un poco loco. Un poco divertido. Un desafío ENORME. ¿Y si (crees que) me conoces? Entonces sabes que vivo para estos desafíos. Prefiero ponerme a desarrollar esta tarea que dejársela a otra persona.

"Como dijo Teddy Roosevelt: 'El hombre quien en el mejor de los casos encuentra al final el triunfo inherente al logro grandioso, y quien en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande, de manera que su lugar jamás estará entre aquellas almas frías y tímidas que no conocen ni la victoria ni la derrota'.

"Lo que puedo decir es que he vertido todo mi corazón y mi alma en esta lucha. He estudiado. No dormí mucho. Porque me importa. Me importa mi ética de trabajo. Me importa mi cuerpo de trabajo. Me importa y y amo esta forma de arte más que ninguna otra. Nada más se compara. Ese es mi sueño de la infancia hecho realidad. Ese es el por qué. Solo sepan que cuando vean Backlash, verán a dos hombres, dos profesionales, dos LUCHADORES, que les darán TODO lo que tengan esa noche.

"Contra mi oponente más duro. Contra mi mayor oponente. ¿'LA MEJOR LUCHA DE TODOS LOS TIEMPOS'? Todo es subjetivo. No puedo preocuparme por eso. Pero me iré orgulloso sabiendo que todo lo dejé en el ring para contar la historia. Y con un poco de suerte, les podré dar a todas sus mentes un pequeño descanso de lo que está sucediendo en el mundo".