Dos posibles nuevas luchas para AEW Fyter Fest 2020

Un show semanal no tiene la misma aura que un PPV para la mayoría de seguidores. Pero a falta de una sede disponible más allá del Daily's Place de Jacksonville, All Elite Wrestling llevará a cabo AEW Fyter Fest 2020 en dos episodios de Dynamite, los próximos 1 y 8 de julio. Y de momento, el cartel presentado sí que estará a la altura de un evento de pago por visión.

Antes si quiera de determinar formato y fecha, AEW anunció que Brian Cage intentará arrebatarle a Jon Moxley el máximo cetro corporativo, después de que ganara el "Casino Ladder Match" de Double or Nothing 2020. Rivalidad que cuenta con el gran aporte de Taz como mánager de "The F***ing Machine", pese a que el ex-Impact no necesite nadie que hable por él.

También durante DON 2020, Best Friends derrotaron a Private Party, obteniendo el derecho a retar a Kenny Omega y "Hangman" Page por el Campeonato Mundial de Parejas AEW en AEW Fyter Fest 2020. Sin embargo, Chuck Taylor y Trent pondrán esta oportunidad sobre la mesa el próximo miércoles ante Chris Jericho y Sammy Guevara. Y bajo el mismo show, Omega y Page pondrán sobre la mesa su oro contra Dustin Rhodes y QT Marshall, por lo que la lucha inicialmente prevista está aún en asterisco.

Mientras, el pasado miércoles, Cody Rhodes accedió a poner en juego su Campeonato TNT frente a Jake Hager en Fyter Fest. Concreción que en teoría supone que "The American Nightmare" no hará ningún otro reto abierto hasta el 1 de julio.

► AEW Fyter Fest 2020 sumaría dos duelos más

Y bajo el más reciente boletín del Wrestling Observer, Dave Meltzer prevé un par de añadidos.

«Parece que Hikaru Shida vs. Penelope Ford por el título femenil [...] También parece que Chris Jericho vs. Orange Cassidy [...]»

Shida vs. Ford y Jericho vs. Cassidy fueron sugeridos este miércoles, y el segundo indicaría en teoría que "Le Champion" y Guevara no vencerán en su combate con Best Friends. Seguiremos atentos a las próximas confirmaciones.