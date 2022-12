Emma detalla su regreso a WWE: «Hace 5 años no hablaba con ellos»

A sus 33 años de edad, Tenille Dashwood regresó a WWE a los pocos meses de que Triple H tomara el control creativo definitivo de la empresa. Resultó sorpresivo para los fans, pero incluso para ella, quien recientemente habló cómo fue se se dieron estas negociaciones con WWE para volver allí, si hacía cinco años que no tenía contacto con la compañía. Estas fueron sus declaraciones en una reciente entrevista con Ryan Satin del podcast Out of Character:

«Realmente, no había hablado con nadie de la administración de WWE durante estos últimos cinco años. Cuando me fui, definitivamente, tenía el corazón roto, y salí por mi cuenta y viajé por todo el mundo y luché en varios shows independientes.

► Así fue el regreso de Emma (Tenille Dashwood) a WWE

«Recuerdo que Toni Storm y yo estuvimos en el primer evento estelar femenil de un show de wXw en Alemania, y desde allí, ambas empezamos a tener mucho éxito, estar en muchas giras internacionales y a hacer cosas grandes que realmente no se habían hecho mucho en la lucha libre independiente a nivel de mujeres.

«Entonces, para mí, simplemente continué luchando y viajando, pero, en realidad, siempre estuve muy alejada de WWE durante todo este tiempo. Así que, supongo que todo se fraguó unos meses después del regreso de Triple H.

«De hecho, estaba trabajando con Impact Wrestling y mi contrato ya se estaba acabando. Supongo que, tal vez, incluso sin darme cuenta, tenía esta idea en mente de que tal vez ya era momento de acabar con Impact y tal vez, había otras opciones que debía explorar y ver qué es posible.

«Probablemente, eso vino a mi mente al ver a WWE y a todos estos cambios increíbles que Triple H estaba haciendo y sé que tuve una buena relación con él por todo lo que hicimos en NXT. Entonces, probablemente, en el fondo de mi mente comencé a pensar: ‘Me pregunto si realmente podría volver a WWE’.

«Y fue un poco tiempo después de eso, probablemente uno o dos meses, que terminamos en contacto. De hecho, me dijeron que tenía la intención de comunicarse conmigo, incluso desde meses antes, que yo ya había estado en la lista de Triple H de luchadores que debían regresar.

«Y, simplemente, estaba abrumada, básicamente, como se pueden imaginar… Así que ahí es en donde finalmente comenzamos a terminar los detalles de la conversación, y luego, continuó desde allí hasta llegar a mi regreso, que fue lo siguiente que todos supimos, que, en realidad, estaba de vuelta».