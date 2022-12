CEO de Bushiroad deja una pista sobre Sasha Banks

Los fanáticos de la lucha libre profesional que de ahora en adelante quieran seguir disfrutando de la carrera de Sasha Banks van a tener que mirar hacia Japón. Allí es donde la luchadora estará desplegando todo su talento, al menos durante un tiempo. No volverá a la WWE, al menos durante un tiempo. Poco se sabe de momento acerca del acuerdo de «La Jefa» con Bushiroad, compañía matriz de New Japan Pro-Wrestling o Stardom, pero es un hecho que ese es el destino de la que es una de las mejores del mundo cuando se trata de encordados.

► Una pista más sobre Sasha Banks

Por ahora, y ni siquiera se ha anunciado oficialmente, solo sabemos que Sasha Banks estará en Wrestle Kingdom 17 el 4 de enero, haciendo su debut en tierras japonesas en NJPW. Qué va a hacer es una gran incógnita. También nos enteramos de que la organización quería que esto no se diera a conocer para que la sorpresa fuera enorme. Aún así, la guerrera de California va a protagonizar todo un momentazo cuando se presente en el Tokyo Dome. Porque no, no se ha confirmado, pero, como se suele decir, es un secreto a voces.

De hecho, mientras hablaba recientemente con Yahoo Japan, el CEO de Bushiroad, Takaaki Kidani, insinuó justamente eso, que «The Boss» estará en el evento pay-per-view del jueves de la semana próxima.

“Existe la posibilidad de que ella venga al Dome«.

¿Qué más queda por decir? Solo el anuncio oficial. Seguiremos informando en Súper Luchas.

