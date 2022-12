Santino Marella: «Me tomaría una cerveza con Jim Cornette»

Anthony Carelli llegó a WWE en 2005. Ingresó a Ohio Valley Wrestling, territorio de desarrollo de WWE por aquel entonces, y que estaba bajo la conducción de Jim Cornette, quien también fungía como programador de luchas. Sin embargo, ocurrió un incidente que lo dejó marcado.

En mayo de 2005, en un evento que hacía OVW para mostrar a sus nuevas figuras, y al cual casi siempre asistía muy poca gente, tuvo lugar el debut de The Boogeyman, aquel personaje que es el Coco y come gusanos. Se suponía que Carelli debía asustarse por la aterradora figura y el errante actuar de The Boogeyman, pero en lugar de eso, Carelli se rio.

► Santino Marella recuerda su incidente cno Jim Cornette

Esto enojó bastante a Cornette, quien ya venía enojado porque Boogeyman había cometido un error durante su lucha. Cornette esperó que Carelli llegara tras bambalinas luego del evento, y lo abofeteó. Esto generó su suspensión durante un par de semanas y luego, su despido. Cornette y Marella han sido enemigos desde ese momento. Incluso, en 2017, ambos tuvieron una fuerte discusión frente a los fans en una convivencia.

Pese a que Marella invitó a Cornette a volver a abofetearlo, recientemente, en una entrevista con Steve Fall para su show Ten Count de Wrestling News, le reveló que no tiene más enojo hacia Cornette y que si este quisiera, podrían sentarse a tomar una cerveza. Estas fueron sus declaraciones:

«En realidad, yo no tuve nada que ver con el despido de Jim Cornette de WWE. Lo ocurrido fue la última gota que derramó el vaso. En realidad, ya llevaban bastante tiempo queriéndose deshacerse de él, pues ya había acusaciones de racismo, de abusar de su autoridad hacia las personas, de amenazar a luchadores y todo eso. Y sí, él se enojó conmigo.

«Estaba recién firmado y ese fue mi primer día allí en un show televisivo de WWE. Estaba con mi hija, hoy Arianna Grace en NXT. Ella tenía 10 años en ese momento, creo. Y, simplemente, estábamos en el púbilco. Estaba The Boogeyman frente a nosotros y ella estaba muy asustada, así que por eso era que me estaba riendo.

«Pensé que él la iba a asustar solo a ella, pero luego, fui a agarrarla porque estaba temblando. Y pensé: ‘Wow, va a recordar esto toda su vida, tiene 10 años… Eso es bueno’. Por eso, tenía una sonrisa en mi cara. Y eso lo enfureció a Jim.

«Pensó que me estaba riendo del producto y que no estaba registrando en cámara el miedo que debía sentir ante The Boogeyman. Y así fue la historia. Me llamó tras bambalinas, me reprendió, me gritó y realmente, no fue algo que me molestara. Ya había tenido antes a instructores de fútbol gritándome en la cara y a instructores de judo tratando de estrangularme.

«Dejaron a mi hija ahí afuera con algunos de los otros muchachos. La ironía de todo esto, es que era simplemente mi primer día en un show televisivo de WWE, y simplemente, estaba como parte del público. Yo no creo que yo tuviera ninguna responsabilidad por cumplir en ese show. ¡Estaba allí con mi familia, hombre! Y era un día festivo.

«La peor parte es que no tuve la oportunidad de aprender de Jim Cornette. Porque, obviamente, tiene mucha experiencia, y estoy seguro de que podría haber aprendido mucho de él si él mismo no lo hubiera arruinado para él y para todos los demás, siendo un idiota y haciéndose despedir.

«WWE fue genial, hombre. Fueron honestos, se sentaron conmigo y me dijeron: ‘Mira, hace tiempo que queríamos deshacernos de él. No lo vamos a despedir por tu culpa. Pero, por otro lado, no porque haya pasado esto, vas a tener pase libre ni vamos a llevarte ya al elenco estelar. Te estaremos evaluando imparcialmente y de allí ya veremos si tienes algo de potencial’.

«Y un año después, ya estaba en el elenco estelar, pero me lo gané yo mismo. Iba a entrenar tres veces al día. Hice eso por más de un año. Cuando Johnny Ace me felicitó tras mi debut como Santino Marella, supe que me lo había ganado yo mismo. Le dije: ‘¡Yo soy el tipo de lo de Jim Cornette!’ Y él ni siquiera lo sabía.

«Y quiero dejar claro que me lo gané por mérito propio, porque a Cornette le gusta decirle a la gente que me regalaron ese ascenso y mi trabajo para que yo no demandara. No iba a demandar a WWE. No está en mi ADN querer demandar a nadie.

«El incidente ocurrió hace ya casi 17 años, pero me siguen preguntando por ello. Es gracioso. Lo del 2017 fue que mi amigo Josh se encontró con Cornette y me hizo una videollamada. Cornete me hizo una promo en donde dijo que no sabía por qué había llegado tan lejos como llegué y que no podía expresar lo feliz que estaba porque me tuviera que retirar por mi lesión en el cuello porque yo era una broma.

«Y yo me enojé, Así que en esa convivencia, simplemente le extendí mi mano para saludarlo y quedó en shock y empezó a insultarle y creó toda esta escena. Yo luego conté la historia en una entrevista con Rob Feinstein y se enojó. Miren, este señor tiene serios problemas, pero aun así, me sentaría con él y me tomaría una cerveza para dejar todo en el pasado».