Emma: Si te pone nervioso, vale la pena

Emma regresó de vuelta a la WWE tras estar cinco años fuera, y fue la que respondió al reto abierto de Ronda Rousey por el Campeonato Femenil SmackDown hace unas semanas, aunque lastimosamente el resultado no le fue favorable, lo cierto es que su desempeño fue bueno.

Ahora se espera que esta nueva adición fortalezca a la división femenil de la compañía, también es cierto que la luchadora no tuvo demasiado éxito en su primera etapa en WWE ya que estuvo llena de altibajos, aunque su paso por NXT fue significativo lo cierto es que en el elenco principal no fue nada del otro mundo, ya que pasó por varios intrascendentes personajes y sólo tuvo éxito como personaje de comedia, así que veremos cómo le va en esta ocasión.

Luego de una etapa en ROH e Impact en los últimos años. La australiana se mostró muy contenta por tener una nueva oportunidad en la empresa más importante de lucha libre y también utiliza a menudo sus redes sociales para expresar su felicidad y aportar granitos de arena de autoayuda.

If it makes your nervous, it’s probably worth it 😉❤️ pic.twitter.com/K8cLx9abP4

— Tenille Dashwood (@TenilleDashwood) December 6, 2022