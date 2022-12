Gigi Dolin sexy y optimista: Sé que estamos bien

La joven Superestrella de WWE, Gigi Dolin, está teniendo bastante éxito en el imperio McMahon. Ha sido varias veces Campeona de Parejas NXT y es una de las tres miembros de la facción Toxic Attraction que tanto está dando que hablar tanto en la marca multicolor.

Debemos recordar que en 2018 cuando Gigi Dolin estuvo trabajando temporalmente en el «país del sol naciente» en la empresa Tokyo Joshi Pro-Wrestling. Bajo el nombre de Priscilla Kelly luchó en todo el mundo, incluyendo una lucha contra Britt Baker en el Dynamite del 21 de enero de 2020 y en la Casino Battle Royale de All Out 2019.

La atractiva luchadora tiene fuerte presencia en redes sociales y en la más reciente publicación en su cuenta oficial de Twitter, «The Gypsy Queen» se mostró optimista en el porvenir, además de, por supuesto, sexy.

After all that we’ve been through, I know we’re cool 🥀 pic.twitter.com/y1GPj1wddf

— Gigi Dolin (@gigidolin_wwe) December 4, 2022