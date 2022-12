Sonya Deville y las 6 mejores películas navideñas

Sonya Deville no está ni mucho menos en una mala posición en WWE. Aunque al mismo tiempo tampoco en una demasiado buena. Más bien lleva un tiempo de altibajos.

The Jersey Devil regresó a la televisión de la WWE en enero de 2020 en un rol de oficial, labor que desempeñaba junto a Adam Pearce; sin embargo, gracias a los constantes abusos de autoridad fue removida del puesto y volvió a su rol como luchadora a tiempo completo, donde ha rivalizado principalmente con Bianca Belair.

Si bien es una noticia positiva que esté retomando su carrera como luchadora, tampoco ha tenido demasiada suerte. En todo caso, propicia es la época para recordar algunas de las mejores películas navideñas y la luchadora de 29 años de edad nos recomienda seis de ellas en una reciente publicación en su cuenta oficial de Twitter:

Top Christmas movies at the moment

1 Home Alone 2

2Christmas w the Kranks

3The Grinch

4Elf

5Richie Rich’s Christmas wish

6The Santa clause

— Sonya Deville (@SonyaDevilleWWE) December 3, 2022