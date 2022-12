Fandango trabajó durante 15 años en WWE (1999-2021). Con mejores y peores momentos alcanzó a ser un luchador muy reconocido y a ganar el Campeonato de Parejas NXT. No mucha gente puede decir que tuvo una carrera tan larga como Superestrella así que si alguien quiere consejos sobre cómo durar más en esta compañía él es un buena opción para que se los de. También Mojo Rawley, quien estuvo en el elenco durante nueve años (2012-2021). Aunque en este caso el ahora guerrero de la NWA aconsejó en este sentido al NFL, como este revela en The Undisputed Podcast with Bobby Fish.

► Mojo Rawley y el consejo de Fandango

«Fandango en realidad me dio algunos de los mejores consejos que he recibido en el negocio. Solo decía: ‘No se trata de quién gana la mayor cantidad de títulos y quién tiene las mejores carreras, se trata de quién puede durar más. ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir?’. Puede que seas un jobber de la manera más vergonzosa durante dos, tres, cinco, seis años, pero eventualmente los fanáticos lo notarán, respetarán el hecho de que aguantaste. La oficina verá eso, lo apreciarán y sabrán que tienen un soldado en sus manos, y eventualmente lograrás tu carrera.

«Si miran a todos los muchachos que fueron despedidos y regresaron, y su primera carrera fue una broma, por falta de una mejor término, y su segunda carrera fue todo lo que podrían haber soñado. Es un testimonio de eso de simplemente seguir adelante. Nos pagan por viajar por el mundo con nuestros amigos y bromear y pretender pelear en ropa interior. Incluso si eres un jobber, este sigue siendo un gran trabajo».

¿Qué os parecieron las carreras de Mojo Rawley y Fandango en WWE?