Ruby Riott tuvo una rivalidad con Ronda Rousey antes de abandonar la WWE y pasar a ser Ruby Soho en AEW. A mediados del año pasado, recordaba cómo su entonces oponente presionó para que tuvieran una revancha: «Elimination Chamber se celebró y no fue cómo esperábamos. Después de eso me sentí desanimada, pero lo entendí. Pero ella presionó para que yo tuviera una revancha. Presionó con fuerza y consiguió que sucediera. La noche siguiente estuve en el evento estelar de Raw por primera vez y tuvimos un combate para el que trabajamos mucho y que probablemente sea uno de mis favoritos en la empresa (…)».

► Ronda Rousey recuerda su bodetada a Ruby Riott

Y ahora que tanto se está hablando de los errores de la «Rowdy» en el encordado, ella misma revela que el único que la hizo temblar fue justamente luchando contra Riott. Mientras hablaba recientemente con los fans al mismo tiempo que jugaba videojuegos en un nuevo directo en The Baddest Stream of the Planet, la Campeona SmackDown contaba que ocurrió cuado se olvidó de que tenía que golpearla y WWE no ocultó el momento sino que hizo videos de todos reaccionando a su fallo.

“El único error por el que me he estremecido es cuando me perdí abofetear a Ruby Riott, y WWE hizo videos de todos reaccionando, como: ‘Oh, Dios mío, Ronda arruinó algo. Vamos a reaccionar, vamos a reírnos, vamos a hacer un gran alboroto de esto’. Para mí fue como: ‘¿Estáis aburridos? ¿Queréis algo de lo que hablar?».

