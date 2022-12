NWA EmPowerr fue un evento pay-per-view exclusivamente femenil organizado por la National Wrestling Alliance en el que participaron luchadoras tanto de la misma como de AEW, IMPACT! Wrestling o Lucha Libre AAA Worldwide. Se celebró el 21 de agosto de 2021 en el Chase’s Khorassan Ballroom en St. Louis, Missouri. En 2022 no hubo una segunda edición y no tenemos ninguna información acerca de si podría haberla en 2023. Aunque Kamille, la Campeona Mundial NWA, no lo descarta, como señalaba recientemente a Steve Fall en The Ten Count.

► Kamille no descarta EmPowerr 2

«Creo que podríamos lograrlo, pero creo que lo especial de Empowerrr fue el hecho de que reunió a damas de todos los ámbitos de la lucha libre, ya sea AEW, Impact, AAA. Así que eso es lo que creo que fue interesante al respecto. Creo que Billy ya mencionó que no tiene una relación laboral con AEW en este momento, por lo que estaría fuera de la mesa. Pero no creo que eso sea gran cosa. Creo que aún podríamos lograrlo de una gran manera«.

Por otro lado, la luchadora no cree que deba ser un show que se celebre todos los años.

«Pero lo que creo que se sale un poco de proporción es: ¿tiene que ser todos los años? No dijimos que nunca volvería a suceder. Creo que definitivamente volverá a suceder. Es solo un hecho de cuándo, y para mí, si esperas un poco más, lo hace aún más especial la próxima vez que lo tengas.

«Para mí, si comienzas a hacerlo como una cosa de todos los años, lo especial va desaparecer. Ya sabes, por ejemplo, WWE, tenían el Mae Young. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron un Mae Young? Pero la gente no se está volviendo loca por eso».