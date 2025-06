El precio del ego en WCW: «Hulk Hogan saboteó a Bret Hart»

Hace aproximadamente un año adelantamos que en 2025 se publicaría un libro sobre la influencia de nWo en la cultura pop, Say Hello to the Bad Guys: How Professional Wrestling’s New World Order Changed America. Ahora que el 24 de junio estará disponible para todo el mundo, estaremos contando algunas historias que hasta ahora no habían salido a la luz, como la que nos ocupa en esta ocasión.

► La nWo saboteó a Bret Hart en WCW

Este nuevo documento que explora el fenómeno de la New World Order durante la era dorada de la lucha libre estadounidense, en la cual WCW se enfrentó cara a cara con la WWE en las llamadas Monday Night Wars, saca a la luz el conflictivo paso del legendario Bret Hart por la empresa después de la firma de su contrato en 1997 debido al sabotaje de Hulk Hogan y compañía.

Con motivo de la promoción, el autor y reconocido periodistsa Marc Raimondi habló recientemente en Wrestling Observer Radio sobre lo que descubrió en su investigación y una de las revelaciones más potentes es el trato que recibió «The Hitman» al ingresar al vestidor.

“Me ha dicho mucha gente que en todas las reuniones de creativos estaban Hogan y Nash. Y lo socavaban, se aseguraban de que no recibiera nada”, explicó, basándose en un entrevista directa con el propio mito canadiense.

Ya dentro de las páginas, Raimondi señala a Eric Bischoff y su lealtad inquebrantable hacia Hogan:

“Hogan solo quería enfrentarse a luchadores de los 80 o principios de los 90. No quería enfrentar a Bret Hart. No quería enfrentar a Kevin Nash”.

Ni solo «The Inmortal» no simpatizaba con el más grande de los Harts sino que en el mismo vestuario este se encontró con luchadores como Kevin Nash y Scott Hall, amigos de Hogan pero también de Shawn Michaels, su rival histórico.

En la misma entrevista con nuestro medio amigo, Dave Meltzer apunta:

“Era una generación que tenía que abrirse camino sola. Hogan, Flair… todos hicieron su nombre por su cuenta, y eso vino acompañado de un ego inmenso”, comentó. Raimondi coincidió: “En esa época tenías que ser egoísta, porque si no lo eras, te hundías. Todos buscaban su propio beneficio”.

El libro Say Hello to the Bad Guys: How professional wrestling’s New World Order changed America ya está disponible en preventa a través de Amazon, y su autor hará firmas y charlas en California y Atlanta.