WWE RAW 23 DE JUNIO 2025 .— La nueva Campeona Intercontinental WWE, Becky Lynch, defenderá por primera vez su título este lunes, y será nada menos que ante su vieja amiga Bayley, quien desde hace tiempo se convirtió en dura adversaria. La rivalidad se intensificó el pasado lunes cuando Bayley regresó después de haber sido atacada en backstage antes de WrestleMania. Poco después, Lynch reveló que ella había sido la autora del ataque para poder tomar su lugar. Como era de esperarse, lo primero que hizo Bayley al volver fue emboscar a Lynch para posteriormente desafiarla a un mano a mano con el título en juego. ¿Podrá Bayley terminar con el reinado de la irlandesa? La acción de la marca roja de WWE se emite desde la Nationwide Arena, en Columbus, Ohio.

En la semifinal del torneo Queen of the Ring, Jade Cargill se medirá con Roxanne Pérez. La ganadora avanzará a la final del torneo, que se celebrará en Night of Champions este sábado, ante Asuka.

Y en la semifinal del torneo King of the Ring, Cody Rhodes enfrentará a Jey Uso. Ambos excampeones buscarán la victoria que les dé el pase a la final frente a Randy Orton.

WWE Raw 23 de junio 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro