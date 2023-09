Eric Bischoff: «Nada bueno salió de Bret Hart en WCW»

Después de infame Montreal Screwjob, Bret Hart firmó un contrato de tres años con WCW en 1997 que le supuso un incremento de un millón de dólares más anual respecto al acuerdo que tenía con WWE, alcazando la cifra de $2.5 millones. En el 2000, la compañía rescindió el trato debido a la incapacidad del luchador de continuar adelante con su carrera, anunciando este su retiro de la lucha libre profesional poco después. Hoy nos acordamos de aquella aventura, considerada ampliamente como una bajada de nivel en la vida luchística de Hart.

bret hart vs goldberg

Here was Bret Hart's head injury. Bret Hart says I will never forgive him for that

WCW starrcade 1999 pic.twitter.com/9hEsufyc4K

