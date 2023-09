Ricky Steamboat hizo varias apariciones en AEW a través de Collision para juntarse a CM Punk o Bryan Danielson, así como lidiar con Ricky Starks o Big Bill. Durante una reciente entrevista con Sportskeeda Wrestling, The Dragon contaba todo al respecto.

► Ricky Steamboat en AEW

«Tony Schiavone, el anunciador de ring de AEW. Se puso en contacto conmigo a través de la solicitud de CM Punk, y me contaron la historia. La última vez que CM Punk y Ricky Starks se enfrentaron, Ricky hizo trampa para ganar. Así que estaban pensando en tener otro árbitro, otro par de ojos, y hacer la lucha por el Campeonato Mundial, por su campeonato mundial. Me gusta mucho CM Punk. Ya no me gusta volar en vuelos comerciales. Vivo fuera de Knoxville. El viernes, estaba en una convención de cómics en Charlotte, y después de eso, conduje hasta Roanoke. Estaba haciendo otra convención de cómics allí, y por supuesto, el show de AEW era el sábado por la noche. Así que la compañía, a través de Tony Khan, me comentaron: ‘Me gustaría recogerte en Roanoke en nuestro jet privado y volar hasta Roanoke y luego hasta Greensboro, donde estamos haciendo la grabación para la televisión, unos 35 minutos de vuelo. Haces la lucha con CM Punk y Ricky Starks, y luego te devolvemos en mi avión,’ Tony dijo, ‘Te llevamos de regreso a Roanoke’, porque tenía un compromiso de firma de autógrafos. Como ya no vuelo comercialmente, gran parte de esto es que hay demasiados problemas con la seguridad y la burocracia. No quiero lidiar con eso más. Así que al ofrecerme eso, fue realmente genial volar en privado para recogerme [y] venir a hacerlo. Así que dije, ‘Está bien'».

«Me sugirieron un resultado que no me gustó. Dije: ‘Miren, están haciendo un giro con este chico, Ricky Starks. Están tratando de convertirlo en heel, y lo que están sugiriendo, no va a haber odio sobre él’. Así que hice la sugerencia de lo que todos vieron. ‘Me gustaría que odiaran a este chico’. Así que todo se llevó a cabo tal como lo planeamos, y cuando estaba allí, estaba junto al ring como segundo árbitro. Estaba escuchando a la multitud, era casi un empate. Los fanáticos fueron muy generosos en mi presentación. Muy; muy generosos. La lucha continuaba, y pensé: ‘Esto está bastante parejo’. Dije que iba a estar muy curioso por ver qué tipo de reacción íbamos a tener después de todo. Ahora diría que fue probablemente un 80/20, donde lo abucheaban a él y por lo que me hizo. Estaba leyendo algunos de los comentarios, y algunos de ellos decían, conocen el término sobre los fanáticos inteligentes, ¿verdad? Uno que hizo un comentario dijo: ‘Bueno, solo están siguiendo la historia’. Ojalá lo hicieran, si son tan inteligentes, que el pensamiento del proceso que tendrían sería: ‘Ok, veamos lo que han establecido y si lo lograron’, en lugar de decir: ‘Oh, solo están siguiendo el guión [o] la historia’. Tuvimos muchos comentarios positivos sobre lo que sucedió. Pero siempre hay algunos que piensan que saben de la industria y quieren dar su opinión. La conclusión es que, si saben tanto sobre la industria, solo quería que salieran y dijeran que lograron lo que se propusieron, Ricky Starks, CM Punk y Ricky Steamboat, lo lograron'».

«No estoy entusiasmado por hacer cosas en relación con cosas en el negocio. No estoy desesperado por… He rechazado más cosas de las que la gente podría imaginar. He estado allí, lo he hecho, y estoy feliz por lo que he hecho».

«Tenían un resultado en el que todo iba a suceder como estaba planeado, y cuando me daba la vuelta, él me atacaría y me daría una paliza para después salir del ring y subir corriendo por la rampa. Hubiera sido como un momento feliz. Pensé: ‘¿Dónde está el odio aquí? ¿Dónde está el odio para el chico?’ Lo atrapé con el pie en las cuerdas, así que fue un momento feliz. El árbitro fue derribado, así que hice mi trabajo, entré al ring y conté uno-dos-tres. Así que hubo otro momento feliz. Luego él intentaría atacarme y yo bloquearía el puñetazo, le pegaría algunos golpes, y él caería al suelo, y luego se iría corriendo por la rampa hacia los vestidores con la cola entre las piernas. No había odio en absoluto. Además, el hecho de que tengo 70 años. Van a decir: ‘Dios, Starks, un hombre de 70 años acaba de darte una paliza’. Así que dije: ‘Tenemos que darle la vuelta a esto y hacer que me tome desprevenido y me haga algo que casi sea asqueroso y vergonzoso’«, dijo Steamboat.