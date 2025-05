El logo de la nWo es uno de los más reconocidos de la historia de la lucha libre profesional, como también lo es la facción en sí misma que formaron innmumerables luchadores pero que crearon Hulk Hogan, Kevin Nash y Scott Hall bajo el amparo de Eric Bischoff en WCW.

► La mujer detrás del logo nWo

En abril, el autor Guy Evans publicó el libro Beyond NITRO: Untold Stories from the WCW Era” (Más allá de NITRO: Historias no contadas de la era WCW) y en él se recoge el testimonio de Jenni Sloan, empleada de Disney, quien fue la diseñadora del logo de la New World Order (vía Pro Wrestling Stories):

“Una de las cosas que más me gustaba hacer en esa época era desarrollar logos. Me encantaba meterme de lleno en entender quién era una empresa, de qué se trataba… y resolver, mentalmente, cuál era la mejor manera de plasmar eso en un logo. “Recuerdo que me llamaron a una reunión y me dijeron que íbamos a trabajar con WCW. Yo realmente no estaba familiarizada con eso — no seguía la lucha libre personalmente — aunque mi hermano menor sí la veía hace años… con Hulk Hogan y todos esos tipos. Así que eso me sonaba… y además el hecho de que había un grupo como disidente (el New World Order) me pareció interesante. «Solo tuve una hora para crear el diseño y no recibí ningún pago adicional por mi trabajo. Creo que tengo una camiseta guardada al fondo del armario… pero fue solo mi salario normal vía Disney-MGM. “Obviamente, si hubiera sido freelance, sería otra historia… pero WCW le pagó a MGM una tarifa por hora… y yo no vi nada de eso. ¡Aunque hubiera estado bien!”.