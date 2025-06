Mick Foley, Triple H infravalorado y gira para 2028

Triple H compartió el cuadrilátero con Mick Foley en solo 5 ocasiones en WWE. En cambio, fueron 13 con Cactus Jack, 4 con Dude Love y 44 con Mankind. Así que al final los dos luchadores se conocieron bien entre ellos durante sus años en activo.

► ¿Triple H infravalorado?

«The Hardcore Legend» visitó recientemente el canal de YouTube de D-Von Dudley y allí se acordó de sus combates con «The Game» y pareció indicar que cree que está infravalorado afirmando que era mejor de lo que la gente piensa:

«Simplemente sabes que estás en el ring con la grandeza. Esto no tiene nada que ver con el repertorio de movimientos. Sabes que estás en el ring con un general del ring. Sabes que estás con alguien que está sacando lo mejor de ti. A lo largo de los años, ha habido gente que ha dicho: ‘No era tan bueno como decían’. Y es como… no, en realidad creo que era mejor de lo que se imaginan. Era así de bueno. Siempre que ves una lucha suya, piensas: ‘Wow, hay algo especial en un combate de Triple H’. «No importaba con quién estuviera; siempre iba a tener la esencia de una lucha de Triple H. Yo esperaba que mi estilo de pelea callejera pudiera funcionar con cualquiera. Me alegra mucho haberlo enfrentado justo al final de mi carrera a tiempo completo, cuando él estaba luchando por consolidarse como luchador individual, y al mismo tiempo, me ayudó a tener el final más digno que jamás pude haber pedido.»

► Gira para 2028

En la misma charla con el también miembro del Salón de la Fama, el veterano revela que tiene planes de hacer una gira en 2028 para conmemorar el 30 aniversario de su legendario combate Hell in a Cell con The Undertaker en King of the Ring 1998: