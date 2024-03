► El plan inmediato para Sammy Guevara que fue descartado

Desde 2019 Sammy Guevara ha sido un luchador constante en la parilla televisiva de All Elite Wrestling. Lo anterior hasta el episodio que fue grabado el 14 de febrero y fue transmitido el 16 de febrero de Rampage.

Aquí tuvo lugar el combate donde le rompió la nariz a Jeff Hardy y cerró la lucha con su remate final: GTH.

Lo cual le hizo merecedor de una suspensión.

Como es de esperar, los planes inmediatos para Guevara fueron descartados.

Como se vio durante el episodio de esta semana de Dynamite, Chris Jericho se alió con HOOK de cara al combate por el Campeonato FTW contra Brian Cage.

Hablando en Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer señaló que el equipo de Jericho y Guevara ya no está en los planes, ya que la idea ahora es emparejar a Jericho con HOOK.

«El equipo Jericho-Guevara está fuera de la ecuación».

«Originalmente, iba a ser el equipo de Jericho y Kenny Omega. Y obviamente, como te diste cuenta, eso fracasó. Y luego iba a ser el equipo de Jericho y Sammy Guevara para el torneo. Sammy Guevara fue suspendido. Así que, probablemente, se deba a su suspensión. Fue en el programa del 14 de febrero cuando luchó contra Jeff Hardy. Así que cuando hizo el Shooting Star Press, golpeó a Jeff Hardy con su rodilla, justo en la cara, y le rompió la nariz. Salieron y le dijeron que debido al protocolo de conmoción cerebral, terminara el combate, y él no terminó el combate. También hizo el GTH, que es un movimiento donde golpeas al tipo en la cabeza. Jeff no tuvo una conmoción cerebral. Tenía la nariz rota. Pero no lo sabían en ese momento. Sospechaban. Así que estaban enojados con Guevara por no terminar la lucha inmediatamente. Entiendo por qué fue suspendido.

«En esta situación, los médicos deberían haber detenido el combate, y no debería haber sido responsabilidad de Sammy Guevara terminarlo. Y de nuevo, lo que le dijeron, supongo que lo que fuera, el hecho de que hiciera un GTH y golpeara al tipo con la rodilla después de la preocupación por la conmoción cerebral fue una de las razones por las que terminó siendo suspendido. De todos modos, sí, así fue el asunto con el equipo de Jericho y Guevara que ahora está descartado. Supongo que será Jericho y Hook».