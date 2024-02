AEW RAMPAGE 16 de febrero 2024 | Resultados en vivo | Jeff Hardy vs. Sammy Guevara Lucha sin descalificación: Jeff Hardy vs. Sammy Guevara

Jeff Hardy vs. Sammy Guevara inicia la velada. Hardy viene desde semanas atrás con una actitud más ruda y desafiante. Que le pregunten a la espalda de Barby Allin episodios atrás de Rampage. No está demás recordar que será una lucha sin descalificación, por ello hay una escalera armada en el centro del ring. ¿Para qué escalera si Hardy decide volar desde el filo del cuadrilátero hacía Guevara? Bueno, Guevara decide devolverle la cortesía con un pisotón a Hardy que estaba en el filo del encordado. Más tarde, Hardy decide no usar la escalera pero si la escalinata de acero para volar sobre Guevara, vuela vuela no hace falta equipaje. Parece que ambos decidieron usar la escalera que está en el centro del ring, porque suben al mismo tiempo, pues bien, Hardy conecta un Super Twist of Fate desde la cima de la escalera, Guevara sobrevive a la cuenta en 2.9 cuando casi llega la tercera palmada del referee. Matt Hardy que está en calidad de acompañante, decide armar a las afueras del ring una mesa, que está acompañada por una conveniente para la trama escalera, Hardy sube pero Guevara lo baja a codazos. Guevara coloca una silla en el cuello de Hardy, se sube al esquinero y planea de regreso en un Cutter. Guevara le roba una página al libro de Hardy, y vuela vuela no hace falta equipaje, sube a la escalera líneas atrás mencionada y cae sobre Hardy que estaba acostado en una mesa. Sube al esquinero, Hardy pone las rodillas pero es la rodilla de Guevara la que impacta en el cuello de Hardy... Guevara intentó un Shooting Star Press. Ahora sí agarra a Hardy y gana la lucha.