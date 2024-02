Sammy Guevara rompió la nariz de Jeff Hardy en Rampage

En la más reciente edición de Rampage, vimos una lucha sin descalificación entre Sammy Guevara y Jeff Hardy. Y el primero resultó ganador. Fue una gran lucha, pero lo que más llamó la atención de los fans fue que Guevara le rompió la nariz a Jeff.

Así es, cuando se lanzó con una plancha estilo shooting star press desde el esquinero, con su pierna izquierda cayó en la cara de Jeff, específicamente en la nariz, y le rompió el tabique a Jeff. El reconocido Jeff quedó mareado a causa del fuerte golpe y del dolor en su nariz. Este es el video del momento:

Jeff Hardy received a broken nose but no concussion from this spot with Sammy Guevara on the taped #AEWRampage. Jeff went on to finish the match.

