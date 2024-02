Luchadores mexicanos sí pueden luchar en AEW cuando aparece el CMLL

Después que se informara que el CMLL había pedido que no hubiera luchadores mexicanos en los programas en los que aparecían sus elementos dentro de AEW, esto ha sido desmentido.

El Wrestling Observer informó sobre una restrictiva cláusula en el acuerdo actual entre All Elite Wrestling (AEW) y Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), en esta la empresa mexicana prohíbe la participación de cualquier talento mexicano ajeno a la empresa en programas donde aparezcan sus luchadores.

«Una parte del acuerdo entre CMLL y AEW es que en cualquier programa de televisión en el que aparezca su talento, no pueden aparecer otros luchadores mexicanos. No importa si trabajan para AAA o no, o si lo hicieron en el pasado, no pueden aparecer otros luchadores mexicanos«, afirmó Meltzer.