Sammy Guevara, suspendido de AEW por caso Jeff Hardy

El pasado 14 de febrero, se realizó desde el H-E-B Center At Cedar Park en Cedar Park, Texas, las grabaciones del show de Rampage que se emitió el viernes 16 de febrero. En las mismas, se llevó a cabo una lucha sin descalificación entre Sammy Guevara y Jeff Hardy, la cual ganó Guevara luego de 12 minutos.

Sin embargo, esta misma lucha ahora le ha causado a Guevara el ser suspendido de AEW. Así lo acaba de reportar Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien ha podido conocer con sus fuentes la noticia y confirmarla.

► Por esta razón, Sammy Guevara acaba de ser suspendido de AEW por segunda vez

Según el reporte, la suspensión de Guevara se da como consecuencia del mal actuar del luchador, pues este golpeó en la cabeza a Hardy, después de haberle, accidentalmente, roto la nariz.

Y es que, dentro del combate, Guevara se lanzó sobre Hardy con shooting star press desde el esquinero, pero Hardy elevó las piernas, causando que Guevara cayera mal y, sin querer, le cayera con toda la fuerza de su rodilla en la cara, rompiéndole la nariz.

Después de esto, Guevara le realizó su versión del GTS, el GTH, a Hardy, dándole otro rodillazo en la cara, para luego hacerle el toque de espaldas a Hardy y llevarse la lucha.

El Comité Disciplinario de AEW realizó una investigación interna, y decidieron suspender a Guevara, pues consideraron que este no actuó de forma apropiada según el protocolo de conmociones cerebrales.

Y es que, si bien nadie sabía si Hardy había sufrido una conmoción cerebral por el golpe o no, Guevara no tenía por qué volver a golpear a la cabeza a Hardy tras lo fuerte del impacto. Lo ideal hubiera sido acabar la lucha inmediatamente después del accidente con una rodada a espaldas, o por una llave de rendición, o por orden del réferi.

Bryan Álvarez reportó en el Wrestling Observer Radio en su momento que Hardy no había sufrido una conmoción cerebral, solamente había sufrido una nariz rota. Pero, más allá de que Hardy haya o no sufrido una conmoción cerebral, según AEW, Guevara debió haber previsto que esta situación era posible y no volver a golpear en la cabeza a Hardy.

En realidad, desde SÚPER LUCHAS consideramos que el verdadero error provino del réferi, que no suspendió el combate. En WWE, el réferi suspendió de inmediato la lucha cuando Carmelo Hayes y Austin Theory quedaron inconscientes tras golpearse la cabeza, cuando Theory falló el ejecutar un Spanish Fly.

De momento, se desconoce el tiempo de suspensión de Guevara. Esta es la segunda vez que Guevara es suspendido. Recordemos que, la primera, fue cuando tuvo una pelea real tras bambalinas con Andrade el Ídolo.