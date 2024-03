AEW y todo el mundo despidió a Sting como luchador en Revolution 2024 y Eric Bischoff quedó satisfecho con el tratamiento del adiós a «The Icon». No en el PPV sino en el Dynamite previo donde también la compañía y el ahora exluchador se volcaron para que fuera lo más especial posible.

«Creo que AEW hizo un excelente trabajo con la presentación de Sting, su entrada desde los andamios y terminar en una rampa detrás de los Bucks y todo eso. Fue un auténtico homenaje a Sting, probablemente en 1997, ’98, en la cima del personaje Crow. Y creo que fue una forma realmente elegante, entretenida y divertida, especialmente considerando que se suponía que sería su último Dynamite. Así que creo que fue un gesto muy elegante y entretenido hacia lo que, en muchos aspectos —es discutible, es todo subjetivo— pero realmente fue el punto máximo del éxito de Sting, creo que fue esa época. Por eso todavía vemos su personaje hoy en día. Por eso vimos lo que vimos, que es un homenaje a Sting y Nitro y todo eso. Y de nuevo, fue muy bien ejecutado. Es muy entretenido.

