Tiffanny Stratton: «Me siento más confiada que nunca»

Tiffany Stratton siempre ha sido una luchadora confiada. Así lo ha mostrado en NXT, SmackDown o Elimination Chamber; antes del evento decía que sería la más joven en ganar la lucha.

Y ahora tiene más confianza que nunca. Ello después de su actuación en la Cámara de la Eliminación, después de la cual echó la culpa a los fanáticos que no apoyaron lo suficiente, aunque también se dijo sorprendida por recibir tanto cariño del público.

Ahora, de vuelta en Estados Unidos para seguir dando pasos adelante como Superestrella, habla de la experiencia en WWE’s The Bump.

► La confianza de Tiffany Stratton

«Al entrar en ello, yo era la novata, y sentía que nadie realmente iba a conocerme, así que el hecho de que estuvieran coreando mi nombre antes incluso de salir en la conferencia de prensa fue muy reconfortante para mí. Definitivamente dejé Perth con una confianza renovada.

«Siendo tan nueva en la lucha libre, mi confianza definitivamente era algo que no estaba tan sólido como ahora. Realmente no sabía qué estaba haciendo al principio, y ahora he tenido tantas luchas en televisión, frente a multitudes en vivo, que siento que ahora estoy verdaderamente segura de mí misma y sé quién soy en el ring«.

Veremos cómo eso se traduce tanto en la calidad de sus combates y segmentos en el elenco principal como en el éxito que tenga. Su paso por el territorio de desarrollo fue un triunfo absoluto en el que no solo alcanzó la cima de la división femenil o fue Campeona NXT sino que ya entonces demostró de lo que sería capaz en los grandes escenarios durante su fantástica rivalidad con Becky Lynch y en enfrentamientos como Extreme Rules que ambas tuvieron.