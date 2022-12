«El momento más doloroso de TODA mi carrera fue haber perdido mi lugar. ¡Muchas gracias, Vince McMahon y WWE, por darme de regreso mi vida y mi dignidad!«. Ric Flair escribía estas palabras en redes sociales cuando WWE lo devolvió a la intro de Monday Night Raw después de casi un año fuera de ella como consecuencia del estreno del episodio de Dark Side of the Ring dedicado al llamado Vuelo del Infierno que contaba cómo el dos veces Hall of Famer acosó sexualmente a unas azafatas de un avión.

► Cuando Ric Flair volvió a la intro de Raw

En la actualidad vuelve a escucharse el «Wooo!» cuando comienza cada programa de la marca roja y ahora descubrimos que Vince McMahon le envió un mensaje al «Nature Boy» para darle a conocer que lo habían devuelto a la intro así como desearle un feliz 4 de julio. Ric Flair lo cuenta en un reciente episodio de su podcast, To Be The Man.

“Quiero leer esto para cerrar porque mencionaste a Vince McMahon. ‘Hola Ric’, esto es el 4 de julio. ‘Hola Ric, a partir del Raw de esta noche, estás de vuelta en la apertura de nuestros programas de televisión. Vas a estar muy orgulloso de tu documental. Siempre cumplo mi palabra. Feliz 4to. Vince McMahon’”.

En dicho capítulo, habla más del antiguo mandamás de la compañía luchística; por ejemplo, señala que tiene derecho a volver a la misma si tiene esa intención, lo cual recientemente descubrimos que es así. McMahon le ha comunicado a sus personas cercanas que se arrepiente de haberse ido de WWE y que quiere volver. También les comentó que todo el escándalo en torno a él podría haber sido más leve si no hubiera abandonado su puesto como máximo mandatario. Aunque recordordemos que sigue siendo el accionista mayoritaria.