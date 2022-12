Jared Gordon quiere la revancha con Paddy Pimblett

Jared Gordon cree que le robaron contra Paddy Pimblett en UFC 282 y está ansioso por vengar su derrota. Gordon (19-6 MMA, 7-5 UFC) perdió por decisión unánime ante Pimblett (20-3 MMA, 4-0 UFC) en el evento coestelar del sábado pasado en T-Mobile Arena en Las Vegas. Gordon estaba visiblemente molesto y sorprendido cuando se leyeron las tarjetas de puntuación de los jueces, y muchos compartieron su sentimiento.

La preparación con Pimblett había sido cordial y aunque Gordon está molesto con el resultado, mantuvo la misma energía. Llamó a Pimblett para una revancha e incluso está dispuesto a volar a territorio enemigo y enfrentarse a “The Baddy” en UFC 286 en Londres el 18 de marzo.

“ Con toda la controversia con nuestra pelea, me encantaría volver a enfrentarme contigo en Londres @theufcbaddy . No tengo mala voluntad hacia ti, de hecho, me gustas mucho. 😂 @stoolpresidente tal vez todos podamos trabajar juntos y entre Paddy y yo no hay forma de que no podamos ayudar a los demás y podemos golpearnos entre nosotros mientras tanto para el entretenimiento de todos. La gente lo quiere, y podemos resolver esto en su territorio. ⚡️@graham_boylan @aliabdelaziz”.

A pesar de la controversia en torno al resultado, Pimblett pensó que hizo lo suficiente para ganar. Le dijo a Joe Rogan en su entrevista posterior a la pelea que confiaba en que ganó las dos primeros rounds y simplemente «flotó» en el round 3. También declaró en la conferencia de prensa posterior a la pelea que el daño supera el control, razón por la cual obtuvo el visto bueno.