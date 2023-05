El increíble renacer de Saraya: venciendo las adicciones a las drogas y al alcohol

Saraya, una de las luchadoras más queridas en el mundo de la lucha libre, ha dejado una huella imborrable en los corazones de los fans. Desde muy joven, su carisma y talento la convirtieron en una favorita indiscutible. Aunque ha enfrentado obstáculos en su camino, actualmente se encuentra luchando en AEW, determinada a recuperar el tiempo perdido tras una lesión en el cuello que la mantuvo alejada durante cinco años por la cual requirió dos cirugías.

A pesar de que Saraya aún no ha alcanzado el nivel de excelencia que demostraba en el cuadrilátero durante su paso por NXT y WWE, donde fue una de las pioneras de la revolución femenil, está dejando su marca en su nueva casa y apoyando a las jóvenes luchadoras. Gracias a su popularidad, el público otorga mayor importancia a sus rivales.

► Saraya: De la oscuridad a la superación

Nada de lo que Saraya vive en la actualidad sería posible si no hubiera tomado la valiente decisión de dejar atrás el consumo excesivo de alcohol y las drogas que le generaron tantos problemas en sus últimos años como luchadora de WWE.

De hecho, la que antes era conocida como Paige reveló recientemente que Stephanie McMahon, Vince McMahon y Triple H estaban profundamente preocupados por su bienestar, temiendo una tragedia debido a una sobredosis a una edad temprana.

A través de su cuenta de Instagram, Saraya compartió imágenes impactantes que muestran su transformación. En contraste con las fotografías de su pasado oscuro, ahora se la ve radiante, saludable y feliz. Estas imágenes van acompañadas de un texto emotivo que refleja su trayectoria de superación.

“Recordatorio anual de lo agradecida que estoy por no estar en ese lugar y estado mental nuevamente. No extraño la sensación que me producían las drogas y el alcohol, y despierto todos los días en un hermoso hogar con mi hermoso novio, nuestro zoológico (risas), una hermosa familia y un pequeño pero maravilloso grupo de amigos. Les agradezco a todos por estar a mi lado y animarme a ser la mejor versión de mí misma”.

Saraya es un ejemplo inspirador de resiliencia y determinación. Su historia nos recuerda que no importa cuántos obstáculos se presenten en el camino, siempre hay una oportunidad para renacer y alcanzar la felicidad.