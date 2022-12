Si hablamos de incidentes de Ric Flair podemos echar aquí todo el día (y no sería suficiente) pero en esta ocasión nos enfocamos en aquel que tuvo en 2005 cuando (supuestamente) salió de su auto mientras circulaba por la Interestatal 495 en Charlotte, Carolina del Norte, para atacar a un hombre, a quien habría agarrado de cuello para después patearle la puerta de su Toyota 4Runner. Según quien sería la víctima, el «Nature Boy» le dejó dos moratones en el cuello y una abolladura en el coche. Aquello, WWE lo convirtió en una historia, como el dos veces Hall of Famer recuerda en To Be The Man.

► Ric Flair, su incidente en 2005 y WWE

Bueno, estaba volviendo de Inglaterra y no había bebido en todo el camino en el avión. Era la víspera de Acción de Gracias. Así que Mark, el ex de Megan (su hija), me recogió. Estaba con Tiffany y nos dirigíamos a casa. No había bebido, así que conducía a toda velocidad. Dormí todo el camino a casa (en avión). Esa fue la primera vez que dormía en días.

«Ese auto estaba a mi lado y traté de adelantarlo. Acababa de comprar un Cayenne nuevo, el SUV turbo, que probablemente era uno de los autos más populares del mercado en ese momento. Fui a adelantarlo. Finalmente, lo hice y él vino detrás de mí y bajó la ventana, me señaló con el dedo y comenzó a gritarme. Toma una lata de cerveza llena y la arroja a la puerta de mi auto nuevo. No había hecho nada malo y pensé: ‘Oh, Dios mío’.

«Da la casualidad de que, y ya has ido a Charlotte antes, (la carretera) pasa de ocho carriles, a seis, a cuatro, a dos en el cuello de botella cuando comienzas a entrar en la ciudad. Nunca perdí de vista al tipo, y Tiffany seguía diciendo: ‘Sé lo que vas a hacer’. Dije: ‘No voy a hacer nada’. Lo mantuve en mi espejo retrovisor, y cuando llegamos a dos (carriles), y estábamos atascados en el tráfico, salí del auto y caminé hacia él. Estaba dos carriles más allá. Abrió la puerta y tenía una herramienta para neumáticos en sus manos. Puede que lo empujara o algo así.

«Aproximadamente una semana después, recibí una llamada del departamento de policía y me dijeron: ‘Ric, tenemos una orden de arresto. ¿Quieres venir y lo solucionamos?’. Dije que sí. Pero fue noticia importante en todo el país y, por supuesto, Vince hizo ese sketch con Edge en la televisión que fue muy gracioso. Por cierto, eso también llegó al fiscal del distrito. ‘Así que te estás burlando de ello’. Le dije: ‘No señor. Yo no. No tengo control sobre la creatividad en Stamford. Probablemente fue Prichard’.