Ric Flair desea que Vince McMahon vuelva a la WWE

Anteriormente, Ric Flair decía que le rompe el corazón que Vince McMahon no vaya a volver a la WWE. También, sabiendo que quiere hacerlo, que se arrepiente de haberse ido, que tiene el derecho a hacerlo. Dio a conocer además no hace mucho el mensaje que el antiguo mandamás le envió cuando devolvió su «Wooo!» a la intro de Monday Night Raw. Pero todo lo que hemos sabido es que en la compañía no lo quieren de vuelta. Por otro lado, McMahon no destaca por no conseguir lo que quiere así que veremos en qué queda esto.

► El deseo de Ric Flair para Vince McMahon

Y mientras tanto volvemos con el dos veces miembro del Salón de la Fama pues -en nuevas y recientes declaraciones en To Be The Man– ahora afirma que le gustaría que «The Chairman» volviera de algún modo. En realidad, cabe mencionarse que nunca se ha ido del todo porque sigue siendo el accionista mayoritario de la WWE. Señala además que las personas con las que ha hablado dentro de la empresa están contentas bajo la actual dirección. Aunque también cree (no apunta que nadie se lo haya dicho) que hay quienes prefieren la anterior.

“No sé la respuesta a eso. Me gustaría que volviera en alguna capacidad. Quiero decir, obviamente, Hunter [Paul «Triple H» Levesque] y Stephanie [McMahon] están haciendo un gran trabajo, y confía en mí, es un gran trabajo, ¿sabes a lo que me refiero? Al menos están dividiendo el tiempo. Veo gente periódicamente, y la gente está feliz de trabajar para Hunter.

«Aquí está el problema, es como en cualquier negocio, nunca te gustarán todas las personas para las que trabajas. Entonces, estoy seguro de que hay algunas personas [a las que] les gusta trabajar para Hunter, algunas personas prefieren trabajar para Vince. No puedo darte una respuesta honesta. Solo quiero que sea feliz”.

¿Hay entre nuestros lectores alguien que tenga el mismo deseo que Ric Flair?